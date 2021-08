Es una vuelta a sus raíces musicales.

Para una parte del público, el lado romántico del intérprete urbano Lyanno es el que más ha resaltado en los años recientes, en los que temas como En tu cuerpo, Poderosa y A solas han logrado contar con el favor de una multitud de seguidores.

Pero en pleno proceso creativo para el álbum El cambio, que contempla lanzar este año, se motivó a complacer a esos fanáticos que lo conocieron con temas de mayor letra callejera, cuando compartía sus creaciones en plataformas como SoundCloud. Esta inspiración dio como resultado Pa la calle, la producción discográfica de seis temas que estrenó el viernes pasado.

PUBLICIDAD

“Fue un reto porque yo estoy en medio de finalizar mi álbum (El cambio), que es un proyecto totalmente aparte de este, y sentí la necesidad de hacer algo para los barrios, el underground, regresar a lo que yo empecé en el 2016”, afirmó con entusiasmo. “La fanaticada me lo estaba pidiendo mucho. Los temas son más rough, son más explícitos”, aclaró, y reveló cuánto disfruta este estilo musical.

“A mí me gusta hacer la música comercial, disfruto mucho también hacer lo que es el dancehall y reguetón, pero siento que la música underground como que es un poco más orgánica”, comparó. “Siento que conecto un poco más directo con la fanaticada y con la juventud”.

El primer tema en promoción es el trap Estamos arriba, que cuenta con la colaboración del artista urbano Eladio Carrión.

“La letra no es limpia. Es bastante explícita”, reiteró sobre el tema de fronteo, que presume el camino para llegar al sitial en el que se encuentra. “Pero es una canción de superación”, mencionó, y opinó que a la hora de anhelar un objetivo, “los límites están en la mente”. Este aprendizaje forma la motivación principal del sencillo, con un contenido basado en su experiencia a modo de convencimiento para quienes pongan en duda tal aseveración.

“Si te dejas llevar por personas que a lo mejor no aportan a las ideas grandes que tú tienes, pues no vas a llegar nunca a donde quieres”, sostuvo. “Eladio y yo empezamos en el mismo tiempo”, recordó. “Sentí como que este es el tema perfecto porque los dos estamos en otra posición diferente, en otro nivel más arriba”.

PUBLICIDAD

El vídeo musical, que se filmó en Puerto Rico, los muestra en una dinámica de diversión entre amigos, y cuenta con la participación de Kathia Ayari, quien se ha dado a conocer por su desempeño con vehículos todoterreno. “Ella está bien pegá en las redes, ella wilea four track, Banshee y eso. Es pana de hace años”.

Dentro de la evolución musical que presenta Lyanno con Pa la calle, está el rap Joven empresario. “Eso yo nunca lo había hecho. Le metí empeño para hacer algo nuevo sin salirme de mi esencia”.

La producción también cuenta con los temas de reguetón Abusadora y 24/7, y los sencillos con ritmos R&B Fuera de lo normal y En el tubo, que incluye las colaboraciones de Brray y Jon Z.

Al hablar de lo que será el LP El cambio, destacó que se trata de una producción con un enfoque más comercial.

“Tiene reguetón, dancehall, tiene balada, un poco de fronteo y muchas colaboraciones”.

Los logros van acumulándose en su trayectoria, pero asegura que no mucho ha cambiado del Edgardo Cuevas Feliciano que en la adolescencia anhelaba sobresalir en la música.

“Siempre con los pies en la tierra”, respondió enfático. “Aparte de la madurez musical, y que soy menos tímido, no siento que haya cambiado tanto. Mi mamá tiene que ver mucho con eso, mi papá, mi abuela, que son las personas que han estado siempre”, afirmó, y expresó parte de las vivencias típicas de la carrera artística. “Es un género muy abrumador. Es una carrera bien complicada, bien sacrificada, y hay veces en que no me da el tiempo de disfrutar las cosas que logro”. Pero la sed de triunfar no termina. “Siento que sigo siendo el mismo que empezó con un sueño grande, con ganas de seguir trabajando”.

PUBLICIDAD

Enamorado

Aunque se muestra un poco tímido al hablar de su relación de pareja, el artista afirma que vive una etapa plena en el amor.

“Llevo alrededor de dos años con ella (Gianna). No lo estaba buscando (una relación de pareja), pero cuando uno encuentra una persona que te suma más de lo que te resta, tanto en lo personal como en lo profesional, soy una persona que valoro mucho eso, y más en el mundo en el que yo estoy, que no existen muchas personas que sean así claras y de frente”, valoró.

“La verdad es que no me puedo quejar para nada. Llegó en el momento que tenía que llegar. Me ha ayudado mucho en lo personal y lo profesional. Estoy bien feliz”, resaltó sobre su compañera sentimental, quien no se relaciona con el mundo artístico.