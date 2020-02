La madre de Kevin Fret, el exponente de música urbana asesinado hace más de un año en San Juan, aseguró ayer que la secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, y la jefa de fiscales, Arlene M. Gardón Rivera, están obstruyendo el esclarecimiento de la muerte de su hijo.

Hilda Rodríguez, quien manifestó que aún no se ha hecho justicia, aprovechó la entrevista en el programa “Un Nuevo Día” para hacerle un llamado a las funcionarias.

“Dejen que Betzaida Quiñones, que es la que está a cargo del caso de Kevin, que es la fiscal, que la dejen seguir trabajando porque ella tiene personas que son de interés para entrevistar y ellos no han permitido eso”, indicó en el programa que se trasmite por Telemundo.

La mujer sostuvo que el caso de Fret continúa abierto por la “corrupción” y porque hay “dinero de por medio”.

Por su parte, Fermín Fret, padre de la víctima, le hizo un llamado a la primera ejecutiva del País, quien fungía como secretaria de Justicia al momento del asesinato.

“Quiero darle una exhortación pública a la honorable gobernadora Wanda Vázquez que, según yo fui un servidor público e hice mi trabajo dignamente, yo espero que en el poco tiempo que le queda, o si ella vuelve a ser electa gobernadora, que haga su trabajo porque aquí hay un padre herido… Yo solamente pido justicia para mi hijo”, reclamó el hombre, quien trabajó en la Autoridad de Puertos.

Kevin estaba enamorado de Ozuna

Asimismo, Rodríguez reiteró el supuesto vínculo amoroso que mantenía su hijo con el reguetonero Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido como en el mundo artístico como Ozuna.

“Se enamoró del cantante que yo siempre he dicho desde el principio, de él se enamoró… Ya dos o tres amistades sabían ya el vínculo que tenía con esta persona, porque estaba con él”, dijo.

La madre ha negado en diversas ocasiones que su hijo extorsionara a Ozuna como ha alegado su abogado, Antonio Sagardía, sino que alega que mantenían una relación sentimental por la cual el también conocido como “El negrito de ojos claros” le pasaba dinero en pagos de $10,000 y $25,000 al fallecido.

“Yo creo que con esa relación así estuvieron como año y medio yo le pongo. Él siempre le decía que lo que él necesitara que se lo pidiera o a veces él le decía ‘van por ahí, te van a llevar algo’. Uno de sus teléfonos, un iPhone, quien se lo compró fue Ozuna. Inclusive, cuando mi mamá murió él lo llamó y le dijo que si le hacía falta cualquier cosa”, rememoró en una entrevista con el programa Suelta la Sopa en septiembre pasado.

Cuando fue cuestionada ayer sobre cuáles creía fueron los motivos para que muriera trágicamente su hijo, la mujer mencionó la confianza que el joven le tenía a Ozuna.

“Que él confiara, confiara, se dejó llevar, se enamoró. Yo como madre siempre lo aconsejaba, pero ya tenía 25 años. Cuando los jóvenes están en esa edad, pues, ya ellos tienen su libre albedrío”, expresó.

Kevin Fret fue asesinado el pasado el 10 de enero de 2019 tras recibir dos heridas de bala, lo más difícil en todo este tiempo para la familia ha sido “que la Justicia de Puerto Rico haya pasado por alto tantas pruebas”.

“[Ha sido] bien difícil. Estar recordándolo todo el tiempo. Bien difícil”, contó.

Pensaba que le podía pasar algo

Para Doryann Fret, su hermano estaba consciente de que su alegada relación con Ozuna podía desencadenar en un mal para él.

“Nunca pensé que iban a llegar a ese extremo. Ya cuando una gente está vinculada con más de una muerte, para mí uno puede pensar lo que sea. Uno no puede confiar en lo que dicen, en lo que no dicen y quién fue y quién no fue”, dijo.

En 2017, la guagua Range Rover de Ozuna fue encontrada en la escena del crimen del asesinato de Carlos Báez Rosa, conocido como “Tonka”.

“Aquí no hay ningún secreto. Aquí todo el mundo sabe lo que pasó y el que no lo quiera creer es porque no lo quiere creer y que no lo crea”, señaló.

“Yo sí pensaba que sí le podía pasar algo. Igual que él, me imagino que le pasaba por la mente ‘con quién estoy bregando, con quién yo me estoy involucrando, a qué extremo llegará esa persona’ porque no siempre las intenciones de las personas son buenas como te hacen pensar… Kevin era una persona bien viva y no quiere decir que estaba metido en problemas siempre o que estaba en peligro, sino que siempre estábamos con ese percance que siempre podía haber alguien que le nace esa maldad o esa envidia y quiere hacer daño”, añadió.