Consolidar su lugar en la industria de la música es una prioridad en la que trabaja a nivel profesional hace cerca de cinco años. Pero su preparación comenzó mientras crecía, cuando aprendió a tocar la guitarra, la batería y el ukulele. Las clases de canto se incluyeron en ese plan con miras a estar más preparado en el mundo de los escenarios.

Pero el intérprete puertorriqueño Maeso va sin prisa en sus aspiraciones. Tener conocimiento otorga peso en su anhelo, pero sabe que no asegura el éxito, así que la persistencia es determinante para ganar su espacio.

En esa rutina divide su tiempo entre su labor como chofer de Uber en Miami y sus visitas al estudio para seguir creando canciones.

PUBLICIDAD

“Es que hay que hacer dinero”, dijo sobre la alternativa laboral que realiza desde sus 21 años. “Hago Uber por la mañana”, prosiguió pensativo a este medio en una parada en su natal Puerto Rico para promover su EP “Verano”. “Trabajo mínimo tres, cuatro horas al día, casi todos los días. Es un trabajo fuerte y no paga mucho, pero sigo porque tengo flexibilidad, tengo mi propio horario”, prosiguió el artista de 23 años, natural de San Juan.

En 2019 se fue a vivir con sus tíos para iniciar su bachillerato en comunicaciones en la Universidad Internacional de Florida. Luego de dos años optó por la rama de las finanzas en otra entidad universitaria, hasta que decidió poner en pausa sus estudios para dedicar mayor atención a ser cantante.

La transparencia en sus sentimientos es uno de los aspectos a los que apuesta al narrar historias. El amor suele ser su inspiración principal.

“Si hay algo con lo que no me identifico, no lo canto. Es como que me digas de hablar que tengo 35 pistolas. No pongo eso porque no puedo hablar de eso. Mis letras son de lo que realmente yo vivo y también lo que yo veo y siento”, expuso sobre lo que es una prioridad al componer. “Hay veces en que hay soledad. Hay veces en que dentro de la soledad hay felicidad, y yo me bandeo en esa vuelta también, y no solo eso, también viendo las experiencias que tengo alrededor mío, que yo creo que a veces quieren contar cosas y no tienen la voz para hacerlo”.

PUBLICIDAD

A su vez, confesó sentirse a gusto con su soltería. “Ahora mismo estoy bien feliz y estoy en soledad en el amor, gracias a Dios, y no quiero nada por el momento porque estoy bien enfocadito. El amor distrae mucho y, adicional a eso, creo que me va a llegar cuando me tenga que llegar”, afirmó Roberto Enrique Maeso Martinó.

Al hablar del EP “Verano”, destacó que es el segundo de su serie “Explorando las estaciones a través del sonido: El viaje musical de cuatro partes de Maeso”. El primero es “Primavera”, que lanzó en marzo.

“Yo quiero llevarle a ellos (los oyentes) que los sentimientos son cambiantes como las estaciones, y que mi ‘flow’ con la música en diferentes tipos puede cambiar”, adelantó sobre su aspiración de, tras finalizar el proyecto, lanzar una producción que vislumbra titular “Maeso Time”, apodo con el que algunos colegas lo llaman.

“Musicalmente quería trabajar algo más refrescante, que hubiera una diferenciación de lo que es ‘Primavera’ y ‘Verano’, pero también con ese toque sentimental de donde me encuentro ahora mismo”, expuso con entusiasmo. “A mí me han roto el corazón de diferentes formas y también de diferentes situaciones que, no solamente tienen que ver con el tipo de amor de una relación, sino una relación familiar, con un amigo, una amiga o un lugar”.

El tema de reguetón “Picaflor”, con la colaboración de Guaynaa, es el corte promocional del EP de tres temas. “Es una colaboración superespecial. Es una canción que lleva conmigo básicamente desde que yo empecé en la música. ‘Picaflor’ yo la había grabado hace tanto tiempo y agradezco a DJ Luian, a todo su equipo, que siguen creyendo en los talentos nuevos”.

PUBLICIDAD

Trabajar con la voz de “Rebota” era un interés de hace años. “Conozco a Guaynaa desde el 2018, 17. Es la primera colaboración que tenemos. Incluso nos tomamos el tiempo para escoger la canción, que realmente viéramos que esta es la que nos sentimos cómodos para hacer”. Maeso confesó varias cualidades que admira de su compatriota. “La manera en que apoya a artistas nuevos me parece superincreíble. Es un supertalentazo, también. Genuino, buena persona. Superagradecido de que esta colaboración se dio”.

“Verano” incluye “Peligrosa” y “Está cab…”, un tema de desamor con un ritmo bailable.

“Te sientes en un viaje solo y no has podido superar a esa persona, lo que es la soledad, pero con un ritmo que realmente es ‘ok, voy pa’lante’ ”, dijo al describir la canción, y especificó la razón para optar por un sonido ‘house’. “Siento que mi propósito es llevar alegría, que la gente baile y que la gente disfrute porque la vida es muy corta”.

Esta reflexión forma parte de su manera de ver la vida. “Es lo que en mi casa me han enseñado, que las situaciones de la única manera en que se resuelven es echando para adelante, buscando cómo mejorar porque son cosas que pasan en la vida”.

A nivel de sonido, Maeso confesó su fascinación por el reguetón, pero no lo ve como un ritmo exclusivo para expresarse. “Es que yo me canso”, dijo quien cuenta con colaboraciones con Zion & Lennox y el exponente de trap Anubis. “No puedo estar con el mismo sonsonete todo el tiempo. En la música saco una idea de aquí, voy para acá. No puedo estar con lo mismo”, sostuvo. “Siempre va a ser bastante variada, bastante versátil”, afirmó el también amante de géneros como la salsa, el merengue y el pop americano.

Maeso anunció el lanzamiento de un nuevo tema para julio, también inspirado en el verano. Para el EP que le sigue, “Otoño”, aseguró tendrá canciones con “reguetón de la mata”.

La ilusión y su firmeza en lograr una trayectoria sólida siguen delineando su camino.

“Siempre, de chiquito, decía que iba a ser artista”, confesó con énfasis. “Llevo cinco años trabajando aquí en la música. No me voy a rendir”.