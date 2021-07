El cantante puertorriqueño Maeso, estrenó su nuevo sencillo titulado “Vente”, un atractivo tema que llegó cargado con una melodía envolvente, dominada por los sonidos del reggaetón y letras con los que el intérprete crea su atractiva música. Prometiendo ser un verdadero himno, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital.

“Vente”, es una canción escrita por Maeso y Genio “El Mutante”, musicalmente producida por el “hitmaker” Came Beat. Se trata de una historia de amor urbana, donde Maeso busca a esa chica que aún no puede olvidar, pero ella aún se encuentra en una relación con otra persona. Entre líricas seductoras y un ritmo contagioso Maeso busca seducir a esa chica y le pide, aunque sea una noche ya que “con él no te va bien y tú también me quieres tener”.

El video musical se filmó en Miami, Florida, en los estudios de la reconocida casa productora Jungl Films, bajo la dirección creativa de Marcel Faez Díaz. La pieza audiovisual se presenta con una paleta de colores brillantes y muestra a Maeso en diferentes escenas cantándole a la que considera su chica ideal, este clip resume a la perfección el concepto de la canción.

Con una carrera en pleno crecimiento, el joven promesa es un artista moderno, y en este nuevo sencillo presenta una propuesta más fresca e innovadora, sumando la versatilidad que lo caracteriza, el novel cantante busca consolidarse en la escena urbana latina.