Con el regreso a clases como escenario, el Maestro Roger presentó su nueva canción infantil, “Bienvenido”, una propuesta musical creada para recibir a los niños con alegría, cariño y entusiasmo durante su primer encuentro con el nuevo año escolar.

La canción busca que los estudiantes perciban la escuela como un espacio seguro y acogedor, donde puedan aprender, compartir, hacer nuevas amistades y descubrir sus talentos.

A través de una letra dinámica y dirigida a los más pequeños, “Bienvenido” resalta valores como la inclusión, el respeto, el compañerismo y el sentido de pertenencia, al tiempo que invita a los niños a disfrutar del proceso de aprendizaje y de las nuevas experiencias que trae consigo cada año académico.

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“Bienvenido nace del deseo de que cada niño se sienta importante desde el primer momento en que cruza la puerta de su escuela”, expresó el Maestro Roger.

El artista explicó que su intención es recordarles a los niños que llegan a un lugar donde serán queridos y apoyados, y donde tendrán la oportunidad de aprender, hacer amigos y desarrollar sus capacidades.

“Cuando un niño se siente bienvenido, también se siente capaz de alcanzar todo lo que sueña”, añadió.

Con esta nueva producción, el Maestro Roger reafirma su apuesta por la creación de contenido musical dirigido a la niñez y enfocado en promover valores positivos y contribuir al desarrollo emocional y educativo de los menores.

La canción también pretende convertirse en un recurso para que familias, maestros y comunidades escolares puedan celebrar el inicio del curso académico de una manera diferente, fomentando un ambiente de optimismo, unión y entusiasmo.

Así, “Bienvenido” convierte el tradicional regreso a clases en una invitación a comenzar el año escolar con una sonrisa, nuevas amistades y la ilusión de descubrir todo lo que cada niño puede lograr.