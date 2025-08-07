Con el inicio del nuevo año escolar, el educador y cantautor infantil Maestro Roger presenta su más reciente proyecto musical titulado “A la escuela con Maestro Roger”, una propuesta sonora compuesta por nueve canciones originales diseñadas para acompañar a niños, niñas, familias y educadores en sus rutinas diarias dentro y fuera del salón de clases.

Esta nueva producción combina herramientas pedagógicas con una propuesta artística vibrante y accesible, pensada para reforzar habilidades cognitivas, promover hábitos saludables, facilitar el manejo emocional y fomentar el aprendizaje temprano de manera dinámica, entretenida y afectiva. Las canciones abordan temas como el reconocimiento de vocales y números, el desarrollo de la empatía, el autocuidado y la relajación, convirtiéndose en recursos útiles tanto para el hogar como para escuelas y centros educativos.

“Quería crear un proyecto que no solo entretuviera, sino que también sirviera como puente entre la música y las experiencias diarias de los niños en la escuela. Cada canción tiene un propósito: motivar, calmar, educar o acompañar”, expresó el artista y director de un centro preescolar. A través de títulos como Muy bien, Las vocales, Los números, El baile de las figuras, Emociones, Yo quiero comer, Baño, A descansar y Nos cuidamos, el álbum ofrece una narrativa musical pensada para educar con ritmo y sensibilidad.

La producción fue realizada en colaboración con el músico Enrique “Ricky” Soto, y grabada en KNO Studios, espacio reconocido por su compromiso con proyectos educativos de alta calidad. Todas las letras, melodías y arreglos fueron compuestos por el propio Maestro Roger, cuyo nombre de pila es Roger Pinder Aguiar, reafirmando así su dedicación a la creación de contenido original con impacto positivo en la infancia.

“A la escuela con Maestro Roger” ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y en www.maestroroger.com