Estudiantes del Colegio San Rafael, en Quebradillas, emprendieron un viaje teatral para darle vida a la conocida historia de Aladino y su lámpara mágica, en un vistoso y colorido musical que integró un elenco de cerca de 40 alumnos, y que se tradujo en una experiencia vibrante para la audiencia.

El telón subió ayer, martes, cerca de las 6 de tarde en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta, lleno en su totalidad, para dar paso a la producción “Aladdín, el musical”, que, además del repertorio de canciones, integró una creativa escenografía, coreografía y vestuario.

“One Jump Ahead”, “Friend Like Me”, “Speechless” y “A Whole New World” fueron algunas de las piezas musicales del espectáculo que duró una hora y media.

Allí se desprendió el talento de los alumnos que, tras horas de trabajo y conceptualización, lograron plasmar la historia del joven y su lámpara, popularizada por Disney, más recientemente, en el 2019.

El genio, interpretado por el joven Renzo Ramos, le dio un toque de comedia a la pieza teatral. ( Suministrada )

“Para el elenco de nuestro Colegio, ‘Aladdin’ no es simplemente un musical; es una celebración de la singularidad de cada individuo, recordándonos que somos como diamantes en bruto, aguardando para brillar con luz propia”, dijo Marianette Rodríguez, quien junto a Ariam Ortiz dieron forma y dirección al espectáculo.

“En la trama de este joven, inicialmente, desfavorecido que encuentra una lámpara mágica y se transforma en un príncipe rico y poderoso, descubre que la verdadera riqueza reside en el amor y la amistad, demostrando que esos valores son fundamentales en la vida”, agregó.

Algunas de las bailarinas de la obra musical. ( Suministrada )

La adaptación de la pieza teatral estuvo lejos del espectáculo tradicional al hacer partícipe a la audiencia de una producción cuyo libreto saltó a la comedia en momentos determinados, lo que contribuyó a mantener al público cautivo.

“Ver cómo han dado vida a los personajes, cómo han hecho brillar cada escena con su energía y pasión, ha sido verdaderamente inspirador. Han transportado al público a un mundo lleno de magia y aventura, dejando una impresión imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de presenciar la actuación”, manifestó la directora del Colegio, Iris Santiago.

“Aladdín, el musical”, que se presentó en dos funciones llenas a capacidad, es la segunda obra de esta naturaleza que protagonizan los estudiantes del Colegio San Rafael. En 2023, presentaron con éxito “The Greatest Showman”, en el Teatro Liberty de Quebradillas, también lleno a capacidad.