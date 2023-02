El veterano dúo urbano compuesto por los puertorriqueños Maicol & Manuel presentan su nuevo sencillo “Las Nubes”. El tema sensual llega con el apoyo de Well Done Music y se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música.

“Las Nubes” narra el anhelo de un hombre por encontrarse con la mujer que ha conquistado su corazón, a quien le promete un momento inolvidable si accede a su propuesta.

El video musical estuvo a cargo del experimentado director José Adalberto. Presenta a los intérpretes de reguetón en un entorno elegante, en la noche, deseosos por conectar con las dos chicas que los han conquistado con sus encantos.

“Seguimos montando música para los fans, que son los que nos inspiran. Siempre motivados para activar a la gente”, expresó por escrito Maicol.

Manuel compartió el entusiasmo que le provoca este nuevo lanzamiento. “El reggaetón nunca muere. Para todos los que están puestos pa’l perreo, aquí les tiramos con este tema. Dando gracias por el apoyo de siempre”, mencionó.

Bautizados como “Los Reyes del Underground”, los artistas de Carolina se mantienen trabajando nuevos proyectos y sorprendiendo a su público con el estilo musical que los distingue. Entre los logros de los creadores del hit “El Teléfono”, se incluye la referencia o “sampleado” de su éxito “La Gente Sabe” en el álbum “Saturno” de Rauw Alejandro para el tema “De Carolina”. Los también pioneros en “The Noise” y los álbumes de Playero se distinguen como creadores junto a Blanco Flake del tema utilizado en el éxito internacional “Safaera”.

Más sobre Maicol & Manuel

El dúo compuesto por Miguel Muñoz, conocido en el ambiente artístico como Maicol “Superstar”, y por Manuel Pérez, apodado “Manuel El Clásico”, comenzó su carrera musical en 1992.

Sus primeras colaboraciones fueron en los discos más esperados del momento con los exitosos productores Dj Playero, Dj Negro (“The Noise”) y Dj Erick. Su particularidad interpretativa, su energía en los shows en vivo y su catálogo de éxitos los hizo posicionarse entre los mejores.

El dúo ha lanzado numerosas canciones en las compilaciones más exitosas de varios artistas que incluyen a artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Alberto Stylee y Don Chezina, entre otros.

Grabaron los discos “Yakaleo” y “El Desquite”. También participaron en el “Mansion Crew”.

Con DJ Blass, grabaron en el 2002 y 2003 en “Sandunguero”, en el que hicieron un estilo de reggaetón más underground.

Héctor El Father junto con Wisin & Yandel hicieron una copia del tema del dúo “El Teléfono”. La versión fue lanzada en el álbum “Los Rompe Discotekas” en 2006, convirtiéndose en un éxito instantáneo.

Los cambios en industria musical y las dificultades que llegaron en 2006, hizo que las disqueras pararan de invertir en nuevos productos, lo que forzó a una pausa en el dúo. Manuel se fue a vivir para Orlando, Florida, para estar cerca de sus hijos. Maicol y su esposa comenzaron un exitoso negocio de repostería. Ambos grabaron temas como solistas y el catálogo se puede escuchar en Spotify o la plataforma digital favorita.

Luego de tres años de no hacer shows (2011 a 2014), Maicol & Manuel decidieron grabar varios temas y salieron en: “Back To The Underground: Yakaliando Edition”, donde tienen varias colaboraciones con el dúo Jowell & Randy en varios de sus antiguos éxitos. También, grabaron los temas “Molly”, “Bebé”, “Yo Quiero”, “Con permiso”, y “Guállame el Beat”. A la vez, ambos han grabado temas como solistas.

Uno de los últimos éxitos creados basado en sus composiciones fue grabado por el dúo Jowell & Randy el tema “La Gorda”, el cual ha tenido una gran aceptación.

Ahora, Maicol & Manuel regresan para hacer shows y otros proyectos nuevamente como dúo. De la mano de Well-Done Music y su editora, han coordinado sus nuevos lanzamientos, en los cuales ahora ellos son jefes y propietarios de su catálogo.

El lanzamiento del sencillo y el video de “Rulai – Remix”, el cual es un tema del disco de solista de Maicol (“De la Mata”), despuntó para empezar a calentar motores. Este run-down de lanzamientos incluyen: “Sin Censura” (Manuel “El Clásico”), del cual también viene un remix del dúo. Además, grabaron el disco “Maicol y Manuel Live!”, el tema “En Disney” (Maicol “Superstar”), y otros que aún están en producción.

Esta historia musical continúa para traer nueva música y shows con la energía que el público aclama.