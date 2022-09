El entusiasmo por los nuevos proyectos que se presentan en el camino para fortalecer su carrera como solista, mantienen la alegría muy presente en el intérprete urbano puertorriqueño Maldy.

Su colaboración reciente con la cantante colombiana Karol G para el tema Gatúbela le confirma que va por la senda correcta. El tema sirvió para romper la pausa que llegó con la pandemia tras el lanzamiento del álbum Sicalipsis, a finales de 2019. Se trató de su primer proyecto discográfico en solitario tras 18 años de unión con Chencho Corleone en el dúo Plan B. Pero la canción en promoción con la voz de El makinón y Provenza ha servido de puente entre quienes por cerca de dos décadas disfrutaron su música como uno de los pioneros del género urbano, y para una nueva generación que le comenta su admiración a través de las redes sociales mientras lo va descubriendo.

“Me tomó por sorpresa. Muy feliz. La gente que trabaja conmigo sabe la felicidad que tengo con este tema, lo contento que estoy. Hoy día, en una semana ya estamos número uno en tendencias y seguimos en tendencia. De verdad, superagradecido infinitamente con Karol G”, afirmó con la emoción muy marcada por la experiencia, y más cuando el acercamiento provino de la propia artista.

“Vino de su equipo de su trabajo. Me enseñaron el tema. Les dije que me gustó muchísimo, que me quería montar. El video lo hicimos en Barcelona (España). Ella me voló para Barcelona. Allá nos juntamos, hicimos la química. Estuvo superbién el junte, y el equipo mío de trabajo, Warner Music, está contento con todo lo que estoy haciendo”.

Su fuerte es el rap, y ese ingrediente es el que buscaba la cantante para el sencillo. “Cuando me trajeron el tema, lo escuché letra por letra y vi que es la esencia mía, el perreo que nosotros hacemos hace muchísimo tiempo, 19 años de carrera, y parece que ella quiso darle la dosis a ese tema, conmigo, y la verdad que el tema ha fluido muy bien en todas las redes sociales, las plataformas digitales, y la química entre ella y yo fue superbrutal. Nunca habíamos compartido. Tuvimos ese primer momento allí en Barcelona grabando el video, y yo sé que cuando yo escaneo a la persona, siempre digo la verdad. (Es) una muchacha humilde, que se deja querer, y estoy bien agradecido con ella”, reiteró el intérprete natural de Guayama.

Retomar su faceta como solista ya demanda nuevas propuestas. “Ahora estamos preparando un campamento en lo que es la ciudad de Medellín (Colombia), estamos en República Dominicana. Vamos a hacer varias colaboraciones. Estamos preparando el disco Sin Maldy no hay perreo, con la disquera Warner Music. De veras que me siento muy contento en esta nueva etapa a nivel independiente”.

Como parte de su evolución musical, asegura que sorprenderá con fusiones rítmicas y mucho más que solo rap o chanteo.

“Estoy bien abierto a todas las propuestas de todos los ritmos, y una de las propuestas que viene en mi disco es una canción que estoy preparando específicamente para Cultura Profética porque me gusta la música de ellos desde chamaquito, esa letra tan cruda, tan buena, así que hice una fusión al estilo mío reguetón y con el estilo de ellos, y yo sé que va a ser algo bien bueno para el público que le va a gustar algo diferente”.

Además de contar con colaboraciones, Maldy también adelantó que habrá variedad en su desempeño vocal. “La mayoría de los fanáticos me conocen como chanteador o rapero, y también vengo a sorprender al público con esta faceta de cantar, de hacer coros como al estilo de (Daddy) Yankee, como lo hacen diferentes artistas. No me han visto en esta área y sé que los voy a sorprender”.

Las casi dos décadas que vivió como parte del dúo con su primo Chencho Corleone en Plan B las abraza, consciente de que forma parte de sus cimientos en la música. Pero en esta nueva faceta, que comenzó en 2018, saborea los logros, como los retos.

“Vengo de un dúo y es difícil que el público asimile a estos dos personajes haciendo la función de solistas. Para mí ha sido un poquito difícil ese trayecto”, sostuvo pensativo. “Lo que me estoy disfrutando de esto es que yo sé que mi hermano anhelaba como yo tener también este espacio de hacer música solo, porque nosotros nos juntamos de chamaquitos, cantando en karaokes, en talent shows”, rememoró Edwin Vázquez Vega.

“Estoy disfrutando esto de ser solista, lo independiente, que tengo un poquito más mi tiempo porque yo controlo un poco más mi calendario por la calidad de estar con mi familia. No todo es el trabajo”. En esa agenda, ya tiene fechas pautadas como parte de su jornada musical.

“Tengo muchas giras. Ahora tengo para Perú, Chile, Colombia, Estados Unidos. Con este tema de Karol G, el teléfono no para de sonar”.