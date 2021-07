¿Discrimen por ser lindo?

Eso asegura el reguetonero Maluma, quien a pesar de ser uno de los exponentes urbanos más reconocidos a nivel internacional, confesó que pasó las de caín para estar donde está.

El colombiano aseguró en una entrevista a la revista Rolling Stone que su atractivo físico le trajo problemas y le cerró puertas cuando intentaba destacarse en sus inicios como cantante.

“Es muy chistoso, porque me acuerdo de que cuando yo salía, la gente decía: ‘Este c**rón no es sino un niño bonito y no canta’”, relató.

Sin embargo, eso no detuvo al intérprete de “Felices los 4” de perseguir su sueño y comenzó a tomar clases de canto y de guitarra.

“Era algo muy bonito que me pasaba, me daba mucha motivación”, expresó.

“Siempre quería innovar y sacar lo mejor de mí porque había mucha presión, o porque yo admiraba a personas que decían que no iba para ningún lado”, agregó.

En su entrevista con la famosa revista, Maluma destacó que cuando empezaba su carrera hace unos años, sintió la indiferencia de muchos de sus colegas de la industria musical quienes le daban la espalda.

Sin embargo, admitió que fueron los cantantes puertorriqueños los que le dieron la mano para alcanzar su sueño.

“Lo que más me sorprendió fue que las personas o los artistas que más me la daban a mí eran los artistas boricuas, los que realmente apoyaban mi música”, afirmó.