El grupo de rock mexicano Maná regresará al Coliseo de Puerto Rico en concierto los días 9 y 10 de abril de 2026.

Luego de tres años de ausencia, la icónica agrupación presentará su nueva gira, titulada “Vivir Sin Aire”, que a partir de este fin de semana seguirá su ruta por Estados Unidos en ciudades como San José, Nueva York, Miami, Houston, Texas, entre otras.

Con una trayectoria de éxitos en Puerto Rico que incluye canciones como “Rayando el sol”, “Clavado en un bar” y “Mariposa traicionera”, “Vivir sin aire” y “Labios compartidos”, la nueva presentación se suma a las múltiples veces que Maná se ha presentado en suelo boricua y “ha llenado a capacidad todas las localidades (Coliseo Roberto Clemente, Hiram Bithorn y Coliseo de Puerto Rico)”, de acuerdo con el comunicado de prensa.

Bajo la producción de José Dueño, la venta de boletos comienza este viernes 5 de diciembre a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

Maná acaba de romper récord de presentaciones en Los Ángeles, 43 en total, superando el hito que pertenecía a Bruce Springsteen quien tiene 41 actualmente.

Maná ha acumulado numerosos récords en la industria, incluyendo ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025. Entre sus galardones se incluyen varios premios Grammy, Latin Grammy y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. También fue nombrado Persona del Año por la Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Más allá de la música, hace 30 años cuentan con la Fundación Ecológica Selva Negra, que combina conservación y rescate ambiental con desarrollo social.