El cantante puertorriqueño Manny Manuel anunció que se abrirá una nueva función de su espectáculo Viva la vida en el Centro de Bellas Artes de Caguas. El evento será el domingo 28 de octubre en horario matiné a las 5:00 de la tarde.

Viva la vida es un homenaje del artista hacia su público. En estos espectáculos, Manny Manuel quiere agradecer el apoyo incondicional del pueblo, interpretando sus más reconocidos éxitos del género del merengue, así como la música romántica que lo ha distinguido, acompañado de un trío. Igualmente, los presentes disfrutarán de varias rancheras que pondrán a todos a cantar junto a la estrella orocoveña.

Al igual que ocurrirá con los boletos VIP para el sábado 27 de noviembre, los que adquieran entradas para el domingo en dicha área, podrán presenciar el ensayo general de cada día, horas antes del show, así como disfrutar del mismo en las primeras filas y luego, compartir con el artista.

“¡Soy bendecido! No me canso de decirlo. No tengo palabras para agradecer el apoyo a ese primer concierto el sábado 27 de noviembre en Caguas. Tras esto y a petición de aquellos que gustan salir a distraerse más temprano, ofreceremos una función matiné el domingo 28 de noviembre. Les garantizo que, en ambos conciertos, vamos a disfrutar de una noche de mucho ritmo, alegría, romanticismo; de lo bueno de la vida. Pero, sobre todo, me darán la oportunidad de agradecerles personalmente el inmenso respaldo que he recibido”, aseguró mediante comunicado de prensa el cantante, quien anoche estrenó el tema musical que da título a sus conciertos.

El sencillo fue compuesto por Omar Cordero y producido por Richard Marcel.

“Esta canción retrata perfectamente el momento que vivo y que todos deberíamos estar experimentando: de agradecimiento, alegría, entusiasmo, positivismo y salud, en todo el sentido de la palabra. La vida tiene sus altas y sus bajas; la vida son momentos. Por eso, es sumamente importante disfrutar de cada segundo de armonía, en cualquier sentido y lugar, que nos ofrezca el universo. Viva la vida es un homenaje al estado de ánimo que debe imperar, sobre todo, en este momento que vemos cómo, poco a poco, hemos superado los embates sufridos con los huracanes, terremotos y pandemia. ¡Aunque es importante seguir cuidándonos! Exhorto a todos a que mantengan vigentes los protocolos de seguridad contra el Covid-19 y se vacunen”, expresó Manny Manuel.

Es requisito del Centro de Bellas Artes de Caguas Ángel O. Berríos de Caguas, para todos los que compren boletos para las funciones, presentar en la entrada evidencia de estar vacunado con ambas dosis (en el caso de Pfizer y Moderna) y con una, en el caso de Johnson & Johnson. Si no está vacunado, debe llevar prueba negativa, de no más de 72 horas de realizada.