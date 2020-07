Dos días después de que el manejador de Manny Manuel, Luisín Martí informara de la hospitalización del cantante por una recaída en el alcoholismo, el Rey de Corazones envió esta mañana un mensaje a sus seguidores en el que habla de las razones que lo llevaron a esta situación y narra el proceso en el que se encuentra.

En una grabación de casi cuatro minutos, Cruz Manuel Hernández Santiago reveló que lleva cuatro días en “un proceso de desintoxicación”, provocado por una recaída tras lo que describe como el momento más difícil de su vida, hace un año y medio.

No es la primera vez que Manny Manuel entra a algún programa de desintoxicación por un problema que le ha causado, inclusive, problemas con la ley.

A continuación sus declaraciones íntegras:

“Hoy día 28 de julio de 2020 llevo ya cuatro días en un proceso de desintoxicación, no tan solo física, una desintoxicación mental, una desintoxicación espiritual.

“Como ustedes saben, hace más de un año viví una experiencia muy difícil y la cual me marcó la vida. Desde ese momento decidí no tocar el alcohol. Pasaron los meses, pasaron los días, y decidí entonces, luego de prácticamente año y medio venir a Puerto Rico a ver a mi familia y no les voy a negar que entonces, pues, me sentí fortalecido; sentí que tenía el control en mis manos. Sin embargo, me equivoqué.

“Y por eso entonces decido entrar a un proceso de desintoxicación para entonces regresar a la persona que realmente soy.

“La experiencia me está fortaleciendo mental y espiritualmente, y me siento muy a gusto, muy a gusto con los expertos que me están tratando en mi proceso. De aquí pasaré de inmediato a una segunda fase como parte de la rehabilitación.

“Y en este momento en que la pandemia del COVID-19 me permite darme un espacio de descanso decido tomar un tiempo para seguir creciendo y voy a ingresar, voluntariamente, a un programa de tratamiento que va a ayudar aun más este proceso, y a fortalecer todo lo que tenga que fortalecer, tanto física como mental y espiritualmente. Es un tiempo que espero aprovechar al máximo con la ayuda de grandes profesionales. Es solo una pausa que me mantendrá un poco alejado, pero pronto, muy pronto, cuando volvamos a estar bien, pero cuando volvamos a sentirnos listos para estar frente a un público y darle todo, todo lo mejor, como lo hace un grande, entonces seguiremos disfrutando de la vida.

“Les quiero enviar un abrazo gigante a todos, a todos los que se han preocupado. A todos muchísimas gracias por sus cariños, apoyo y sus oraciones.

“Ahora quiero terminar con algo muy importante: pedir ayuda no es de cobardes, cuando te sientes que necesitas ayuda pídela y si te la ofrecen, aunque te resistas, acéptala.

“Les amo mucho, como siempre, ustedes saben, sigo siendo ser humano. Pero vamos a ser mucho más sabios que ayer. “Gracias a todos, que dios me los bendiga. Un beso.”