Agradecido por celebrar una vez más las buenas, y las no tan buenas, con los suyos.

Así se manifiesta el cantante Manny Manuel, quien se prepara para celebrar 30 años como el “Rey de Corazones” con su nuevo espectáculo en el Coca Cola Music Hall el próximo 19 de octubre.

“Vamos a contar historias, vamos a cantar muchas canciones que nos han traído buenas, malas experiencias, amores, desamores, hay muchas anécdotas que contar, recordar épocas que vivimos, vamos a recrear todo eso”, expresó el conocido merenguero en entrevista con Primera Hora sobre su concierto “Manny Manuel… Y sigo siendo el rey… El Rey de Corazones”, que arrancará una gira que continuará por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

PUBLICIDAD

El merenguero expresó que la velada musical, además de revisitar éxitos como “Fiera callada”, “Si una vez”, “Los hombres no deben llorar”, también revelará un sinnúmero de sucesos que vivió dentro y fuera de la tarima, recolectados por sus fans más cercanos, que aún cuentan con recortes de prensa, fotografías y hasta videocasetes con sus espectáculos del ayer.

“Realmente, el protagonista aquí no soy yo, hay que saber que el protagonista es el pueblo, que te pone y te quita, y nos hemos mantenido 30 años como solista, porque ya yo vengo dando tumbos desde hace mucho”, expresó el orocoveño.

Con esta gesta, el artista aseguró sentirse satisfecho de, “despertar ese archivo que uno tiene en el consciente” y compartir, sin incoveniencia alguna, la “llavesita” para el disfrute de sus espectadores.

“Quiero que sea una visita al pasado y que sea una placentera, y que cuando despertemos de ese sueño que tengamos la satisfacción de que tuvimos 30 años bien vividos”, destacó.

El exintegrante de agrupaciones como Mayra y Celinés y Los Sabrosos del Merengue expresó que si resumiría esta puesta en escena en pocas palabras, driría que se trataría de “un agradecimiento eterno” luego de entender que el público aún lo recibe con los brazos abiertos, aún con sus problemas con el alcohol y la presión que sintió por suprimir su orientación sexual, que dio a conocer hace más de 14 años.

“Sin esos golpes, aunque han sido muy duros y quien más los ha sufrido soy yo, no hubiera aprendido tanto. Tengo una perspectiva de la vida tan grande, tan especial, gracias a todos estos sucesos. No creo que cambiaría nada, porque la experiencia y fortaleza que tengo hoy día, yo estoy seguro que otras personas no la poseen”, manifestó.

PUBLICIDAD

Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del exponente, también admitió que no se planteó seguir en la música por tres décadas, pero el destino, y el público, le aseguró lo contrario.

“Siempre pienso que quiero seguir cantando hasta que mi cuerpo aguante, no sé si van a ser 30 años más, 40 más, o cinco días más. Yo lo que quiero es cantar para vivir, vivir para cantar, y hacer lo que hago con plenitud y con el alma. Así que gracias infinitas a mi público, soy más que bendicido de tenerles, no pretendo que se me perdone todo, porque yo no estoy haciendo las cosas para que se me perdone, ni abusar del cariño y amor de un pueblo. ¡Jamás en la vida!”, sostuvo.

Los boletos de “Manny Manuel… Y sigo siendo el rey… El Rey de Corazones” se encuentran disponibles en Ticketera.