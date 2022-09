Los proyectos y la manifestación de anhelos siguen llegando a la vida del intérprete Manny Manuel, quien valora un año que le ha brindado una agenda de trabajo llena.

El lanzamiento hoy de su producción musical Road Trip, en el que una vez más muestra la versatilidad que lo ha caracterizado para interpretar diversos géneros, se une a esa lista de metas que le provocan un gran entusiasmo.

“Cuando vas por el carril del bien no tienes que estirar las manos para pedir nada. Todo llega sin tú pedirlo. Llega de una manera increíble. Lo que tienes es que ir por el carril correcto”, reflexionó el cantante, y habló sobre la pausa en la realización de un álbum desde Pégate de mi mambo, en 2016.

“Solo lanzaba sencillos, pero un EP, como le llaman ahora, no lo había contemplado”, manifestó sobre la producción de diez temas. El productor Jay Lugo, quien trabajó el proyecto junto con Omar Cordero y el propio Manny Manuel, fue quien le propuso la idea de hacer la producción discográfica.

“Él me hace el acercamiento. En ese momento estaba libre y dije ‘¿por qué no?, vamos a trabajarlo’, y poco a poco, picando piedra, con un dinerito aquí, un dinerito allá, una ayuda aquí, se fue conformando tema por tema hasta que hicimos diez”.

El título del álbum lo atribuye, precisamente, a su experiencia a lo largo de poco más de tres décadas con ritmos variados.

“Es la aventura musical que yo he experimentado a través de mis producciones desde el primer día con Los Sabrosos del Merengue”, repasó sobre sus inicios con esta agrupación. “Luego trabajé con bolero. Cuando estuve con Ángelo Medina hice una producción de pop, vallenato. He hecho salsa. Eso es Road Trip, tiene salsa, baladas, pop, rock, merengue urbano. Tenemos también vallenato. Es un viaje por diferentes ritmos musicales que ya yo he tenido oportunidad de trabajar e interpretar”.

Su desempeño en varias facetas durante la creación del álbum es otro aspecto que lo tiene complacido.

“Soy productor ejecutivo de la producción. También, productor musical. En cuanto a las letras, entro como compositor. He estado al ciento por ciento. Yo creo que como nunca antes. Yo siempre tenía mi opinión, mis puntos de vista en producciones anteriores, pero en esta ocasión, se me da la puerta abierta para discutir en cuanto a los temas se refiere, las composiciones, los arreglos musicales, y sobre todo como productor ejecutivo porque estoy llevando la batuta de todo esto”, afirmó el artista, quien el próximo 8 de octubre presentará un show en Vivo Beach Club, en Carolina, como parte de la promoción del álbum.

El álbum cuenta con ocho temas inéditos que incluyen El efecto, que lanzó en abril con la colaboración del reguetonero Ñejo, además de Yo soy así, Sol y arena y Hermosa mujer. También, la versión de los éxitos Tanto la quería y Mariposa. La canción y el video en promoción es Te contaron mal, con el exponente urbano Anonimus.

“El tema es, básicamente, ‘te hablaron mal, lo que te dijeron no es la realidad, y te darás cuenta de que estuviste equivocado, equivocada, y al final yo soy quien tengo la razón’. Es un tema súperdivertido. Es bastante urbano con el sonido que estamos buscando, un sonido nuevo que me identifique sin perder la esencia de interpretar el merengue como siempre lo he hecho, pero con estas colaboraciones, buscando un lado más digerible, con letras un poco más pueblo, más calle, para poder llegar a esa juventud, a esa jerga de cómo se comunica la juventud hoy día”, resaltó sobre el propósito que incluye a la vocalista urbana Elisanij con la canción Dos corazones y una cama.

Se prepara para actuar

Con su debut en la actuación el próximo 22 de octubre con La guagua aérea, el musical, se cumplirá su anhelo de incursionar en esta faceta a nivel profesional gracias a la directora musical Aidita Encarnación.

“Haciendo el tributo a Juan Gabriel en los meses pasados, siempre le comentaba a Aidita ‘quiero ser actor, quiero de alguna manera o de otra entrar en este campo de la actuación, me interesa mucho’. Nunca he actuado a menos que fuera en los teatros en high school o la escuela elemental”, confesó. “Y ella me dijo ‘tengo un papel para ti en un musical que viene de la película La guagua aérea, que cumple 25 años”.

Con la oportunidad vive el reto de representar al personaje de “Orlando Colón”. “Es este boricua que ha viajado muchas veces a Nueva York y entonces va en este avión, de estas personas que van por primera vez a New York bien emperifollaos, llevan calderos de arroz, llevan los pasteles para la familia. Es como decir (que ‘Orlando’ es) el antagónico de la obra. Se siente abochornado de esta gente”, detalló, y manifestó entre risas que la caracterización se aparta de su manera de ser.

Manny Manuel actuará junto con Gerardo Ortiz, Tita Guerrero, Rafael José, Michelle Brava, Wanda Sais, Magali Carrasquillo, Gisselle Ortiz, Jesús “Chuíto” Muñoz, y Christian Laguna, entre otros. El cantante, a su vez, expresó sentirse privilegiado por un elenco que, más que compañeros de reparto, considera maestros.

“Ellos están tan contentos de que yo esté dispuesto a hacer algo nuevo, a hacer algo diferente, que esté trabajando, que esté constantemente con mi mente ocupada, como ellos dicen”, señaló emocionado. “Siento, realmente, que es como entrar a una escuela de teatro con un montón de maestros experimentados, y es una bendición para mí”.

Su concierto para el 3 de diciembre en el Coca Cola Music Hall acompañado por primera vez de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, se añade a su lista de ilusiones trazadas.

“Es una de las cosas que más yo soñaba”, expuso con una amplia sonrisa. “Veía a otros artistas en escena con 80 músicos, y esto va a suceder. Eso va a ser un gol para mí como artista”, resaltó.

Boletos para el show en Vivo Beach Club y la obra La guagua aérea, el musical disponibles a través de Ticketera.com.