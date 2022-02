Manolo Mongil regresa a la escena musical con su primer lanzamiento en más de 10 años. “Una vez y otra vez...” nos trae un Mongil renovado y energético. Con su inimitable, contundente y resonante voz de barítono, el artista ofrece nuevas melodías, así como “versiones” de canciones clásicas de los años ‘80 con la cual sus seguidores reciben con brazos abiertos.

Mongil, después de superar varias intervenciones quirúrgicas en sus cuerdas vocales que casi lo obligaron a descontinuar su carrera musical, surgió el desafío en continuar su sueño y filosofía de vida.

“Cantar en vivo es mi pasión. Es lo que me llena de vida. En ‘la isla’... hemos sobrevivido tanta tragedia; huracanes, terremotos, la pandemia... ¡El drama es una constante aquí! Cuando estoy en el escenario sea donde sea ¡Me siento vivo! No puedo explicarlo. El amor que recibo del público me da vida... me hace sentir que le estoy dando alegría a la gente ... y eso me trae consuelo y me da el empuje para dar más”, declaró el músicos en comunicado de prensa.

Este álbum es el resultado de muchos años de esfuerzo y dedicación. Uno pierde la inspiración y la recupera al enfrentarse a realidades inesperadas. Son los fanáticos implacables que llevaron este lanzamiento a su fruición. Las canciones de los años ‘80 son baladas melódicas y apasionadas del rock incluyendo cuatro temas inéditos del cantautor.

Este nuevo material muestra a un Mongil que continuamente es capaz de reinventarse para satisfacer a un público insaciable.