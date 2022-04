Por mucho tiempo el cantautor Manolo Ramos se acompañó únicamente de su guitarra para defender sus letras, pero este sábado por primera vez subirá a un escenario apoyado de una banda y de los elementos audiovisuales que complementan un concierto.

La cita comenzará a las 8:30 de la noche, en el Teatro Francisco Arriví en Santurce, donde espera conectar con sus seguidores por medio de una selección de sus composiciones más conocidas, como Amor y punto, La tierra de papá, Lo que el viento no se lleva, Dame cariñito y su más reciente tema, Turquesa. Igualmente le dedicará un espacio a los temas que otros compañeros en la música han hecho suyos.

“Va a haber varios momentos en el evento: Voy a cantar mis baladas, voy a tener un momento donde voy a estar con mi guitarra, porque sé que mi público me conoce de esa manera y se lo disfruta muchísimo y me gusta contar esas historias, y poder tener esa libertad de parar a mitad de un coro y explicar algo y continuar. Todas esas cosas me van a pasar”, adelantó del programa musical que trabaja conjuntamente con el productor Marcos Sánchez (Grammy Latino).

Tratándose de su primer concierto con un montaje completo de músicos, visuales y luces, no oculta que los nervios se le han manifestado, pero agradece que sea parte de este importante momento en su carrera como cantante y compositor.

“Me ha dado el friíto olímpico”, dijo. “Quizás por la comodidad de estar tranquilo siempre con mi guitarra, ya no tenía ese miedito, ya llegaba con una confianza y esto me hace crecer, definitivamente me lleva a otro escalón y me encanta, porque me doy cuenta de que voy a otro nivel y cuento con un equipo de trabajo que me está ayudando, no estoy solo”.

Ramos, asimismo, ha tenido que manejar la sensación de vacío al no estar en su nido en Miami, Florida, junto con su esposa y tres hijos. Para aliviar el proceso de la separación durante el tiempo de ensayo, se trajo consigo al más pequeño, Gael, de cuatro años.

“Estoy con mis nenes todo el tiempo. Tengo mi estudio en mi casa, mi esposa trabaja desde la casa también. Entonces, me acostumbré mucho. Trabajé por muchos años en Univisión, produciendo música, pero desde el 2018 estamos todos juntitos en la casa y me encanta”, compartió de lo que ha sido un sacrificio en busca de afianzar su carrera como cantante.

Los boletos para el concierto, respaldado por la Fundación Infantil Ronald McDonald en Puerto Rico, están a la venta a través de PRticket.