“Mejor de cómo lo soñaba”.

A sus 19 años, el cantante colombiano Manuel Turizo disfruta repasar cómo se ha ido materializando lo que tanto anheló desde niño. De fantasear mientras cantaba frente a un espejo, ahora cuenta con una agenda que le regala la experiencia de ser aplaudido por una multitud en escenarios principales.

“Sinceramente, no esperaba empezar mi carrera musical a mis 16 años, cuando la empecé. “No esperaba a mis 19 años tener una carrera musical como la que tengo hoy en día. Dicen que uno sueña las cosas pero, cuando pasan, siempre son mejores que como uno las imagina”, confesó con ilusión el vocalista en entrevista telefónica desde Bogotá, Colombia.

El tono romántico ha marcado el estilo de sus canciones, que principalmente debutan en el género urbano.

“Me gusta más el asunto del romance”, reveló el intérprete, quien se presentará en la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano el próximo jueves en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Entiendo que la música urbana sea un poco brusca, y la verdad no soy de las personas que lo critica, sinceramente. Hay mucha música explícita y brusca que yo escucho y me la disfruto, la verdad. No lo critico, pero yo pienso que no es mi identidad”, explicó pensativo.

“Lo respeto mucho porque la música urbana al fin y al cabo viene de la calle. Por supuesto que es lógico que tenga un vocabulario duro, un vocabulario fuerte, que hable de cosas que de pronto en la calle se viven, que no se tiene que marginar porque eso es lo que se vive en la calle y de eso se tiene que hablar, pero Manuel Turizo no viene de una realidad así. De pronto, Manuel Turizo viene de una realidad distinta. Le gusta cantar para hacer feliz a la gente, para hacer sentir bien a la gente. Me gusta que escuches una canción y que la gente se pueda quedar un momentito con un buen sentimiento”, añadió el responsable del éxito Sola, y de colaboraciones como Vaina loca (Ozuna) y En cero (Yandel y Sebastián Yatra), entre otras.

Listo para brillar

El cantante habló con ilusión sobre la oportunidad de presentarse en tarima durante la ceremonia de los Premios Tu Música Urbano.

“La verdad que va a estar buenísimo. Tenemos unos invitados que van a estar en tarima con nosotros rompiéndola, unos de la Isla, otros que vienen desde afuera, entonces estamos preparando un show muy especial para Puerto Rico, que se lo merece, la casa de la música urbana. Es mi primera presentación allá y la tengo que romper. Voy con todo”, aseguró entusiasmado, y optó por no revelar los temas ni el nombre de los invitados que lo acompañarán.

Contar con dos nominaciones para el evento, en las categorías de top urbano latinoamericano y canción pop urbano por En cero, también lo llena de alegría.

“No me las esperaba, pero bueno, me llegaron con la noticia y bien emocionado y ansioso. Vamos a ver si nos los llevamos, ojalá”, expresó con anhelo Turizo, quien celebra la acogida del sencillo TBT, de Sebastián Yatra, cuyo lanzamiento fue la semana pasada, y en el que colabora con Rauw Alejandro.

Precisamente, las invitaciones para colaboraciones han seguido tocando a su puerta. Nicky Jam, Anuel AA, Sech y Natti Natasha son solo algunos en esa lista. Pero las aspiraciones con otras figuras siguen presentes.

“Podría ser un Bruno Mars, Justin Bieber, con Chris Brown”, dijo. “¿Por qué Justin Bieber, entre esos? Porque es una persona con la que me caractericé bastante cuando era pequeño. Creo que fue una de las personas que motivó el sueño de la música tan joven en Manuel Turizo. Empezar su carrera tan joven como la empezó, yo pequeño, yo quería ser como él. Me paraba frente al espejo y cantaba sus canciones y me creía Justin Bieber, y después, ese juego de niños, esos pensamientos de pronto bonitos e infantiles, se volvieron algo en serio, y se volvieron un trabajo diario de disciplina y constancia para conseguir lo que quería, que era estar encima de una tarima y que la gente disfrutara y pagara un boleto para ir a cantar con él”, añadió el cantante, quien suele estar acompañado de su hermano mayor, Julián, quien es músico.

Mirar atrás y repasar los logros que va acumulando con una trayectoria musical tan joven, si bien lo llena de satisfacción, lo lleva a reconocer el empeño que tiene que invertir para mantenerse.

“La gente cree que solamente se trata de sacar una canción y ya”, compartió pensativo. “Pero esto es algo de bastante disciplina, de bastante sacrificio, estudiar todo el tiempo. En realidad, hacer música todo el tiempo, todos los días, cada vez que pueda. Pero yo lo asumo con bastante disciplina, con bastante compromiso”, destacó Turizo, quien adelantó que trabaja en un álbum y una gira mundial.

“Desde que tengo memoria yo soñaba con esto y me veía haciendo lo que estoy haciendo, entonces la verdad es que desde que me levanto, todos los días, lo hago de la mejor manera que pueda”.