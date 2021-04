La experiencia de enamorarse fluyó natural.

El intérprete colombiano Manuel Turizo reveló que cuando comenzó a relacionarse con su novia, la influencer Joselina Sorza, no pasaba por su mente la idea de tener una relación amorosa.

“Nos conocimos muy sin querer gustarle el uno al otro”, confesó a Primera Hora mediante videollamada. “Pienso que cuando empiezas a salir con una persona, que le estás hablando, que estás en frente de ella, empiezas a hacer cosas que le agradan, y esa persona igual. Ella y yo, no. Simplemente, éramos amigos”, añadió el artista, quien llegó a Puerto Rico ayer como parte de la agenda para presentarse en la séptima edición del Garnier Green Fest, concierto virtual que se transmitirá el próximo 1 de mayo a través de la plataforma Spyntyx. “De amigos pasamos a más que amigos y, después, precisamente no fue como ‘¿quieres ser mi novia?’. No. Nosotros empezamos a tener una relación porque así se dio, porque nos entendimos, sin esperar gustarle. A ella le gustaba estar conmigo, y sin esperar ella gustarme, a mí me gustaba estar con ella y ya”.

Aunque ambos cuentan con compromisos de trabajo que en ocasiones pueden restar tiempo a la dinámica de compartir juntos, tienen claro que todo es asunto de trabajar para mantener viva la llama del amor.

“Ella viaja muy constantemente conmigo, pero también hay momentos en los que obviamente cada quien tiene cosas que hacer y responsabilidades que atender. Yo creo que en las relaciones de pareja en general, se trata de todos los días uno intentar enamorar un poquito más a esa persona, a estar pendiente. La relación es de todos los días y es lo que yo intento también, nutrir la relación todos los días así esté viajando o lo que sea, que lo sienta a uno pendiente todo el tiempo”.

Si bien se confiesa plenamente enamorado, su nuevo tema en promoción dista un tanto de esta realidad. Se trata de “Amor en coma”, que plantea la preocupación de decirle a la pareja que, por su parte, el sentimiento que los unió, se apagó.

“Es una canción un poco sentimental. Parte el corazón un poquito”, resaltó sobre el sencillo que cuenta con la colaboración de su paisano Maluma.

“Creo que todo el mundo lo hemos experimentado en algún punto, de no saber cómo terminar una relación y la otra posición, de estar como un perro llorando”, mencionó entre risas.

“Es triste pero justamente por eso me parece especial la canción, porque me gusta que la gente se pueda sentir identificada con la música de uno. Hay música que es solamente para escucharla, para que se sienta bien y todo, y hay música que es para pensar y martillar la cabeza”, agregó, y elogió la oportunidad de trabajar con el famoso colombiano.

Yo no me vivo esta fama. Soy el mismo culicagao. Sé que soy famoso pero soy yo, soy Manuel, entonces actúo como yo soy. No intento fingir ser alguien más, ni intento ocultar algo de mi vida. Yo estoy bien, en realidad” - Manuel Turizo

“Lo conozco hace dos años más o menos. Siempre ha sido muy querido. La verdad ha sido muy orgánico y creo que en la canción se siente y en el video también, que fue como de camaradería de panas”.

El sencillo forma parte de los 13 temas que componen su segundo álbum, Dopamina, que lanzó este mes.

“Es lo que nos hace sentir placer y lo que yo desde el principio he dicho que quiero transmitir con mi música. Es lo que es Dopamina. A mí me hace sentir feliz, me hace sentir mejor. Con esa filosofía fue que lo hice y eso lo que quiero que la gente sienta con la música de Manuel Turizo”, afirmó. “Es un viaje de emociones”.

La producción discográfica, que además de temas en solitario cuenta con colaboraciones de Wisin y Yandel, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, J Quiles, Dalex, El Alfa y will.i.am, incluye géneros como reggae y balada, además del urbano.

“El sonido es distinto al de ADN, que es mi primer álbum, que resume mi carrera hasta hace unos meses, que empezamos a trabajar Dopamina. Esa era justamente la idea, poder mostrar una evolución. Creo que a todos los artistas eso es lo que nos gusta, es nuestra misión, hacer eso, mostrar una evolución todos los días, no quedarnos como una fórmula todo el tiempo y trillarla”.

La voz de éxitos como Mala costumbre y Quiéreme mientras se pueda expresó su emoción por realizar una nueva gira de conciertos, pautados para llevarse a cabo en Estados Unidos en ciudades como Chicago, Atlanta, Orlando, Tampa y El Paso, entre otras.

“La vamos a empezar en Estados Unidos. Por obvias razones no podemos llevarla a Latinoamérica, Centroamérica, Europa. Pero la idea es poder hacerlo en todos lados. Hay muchas canciones que ya salieron que la gente anda diciendo que no hemos cantado ni una sola vez, y yo muy emocionado”.