El artista de música urbana Manuel Turizo prefiere no alinearse con nadie en la controversia surgida entre el rapero puertorriqueño Residente y su coterráneo colombiano J Balvin sobre unas diferencias de opiniones en torno a los premios Latin Grammy. En su lugar, espera que “hablen y solucionen sus cosas” entre ellos.

“La música es para unirnos y disfrutarla, no para crear bandos o discusion... Los dos son unos gigantes, unas leyendas”, afirmó este jueves, desde el Coca Coca Music Hall, donde mañana debutará como solista con su “Dopamina Tour”.

La voz tras el tema “Una lady como tú” llega al escenario local consciente de que estará cantando y bailando en lo que comúnmente llamarían la casa del trompo, pues son puertorriqueños la mayoría de los artistas que han elevado a nivel mundial el género urbano.

PUBLICIDAD

“Creo que todos cuando venimos acá en Puerto Rico, como es un lugar tan exponente de la música, con tantos exponentes de la música, uno siente una vara de que tengo que sorprender, tengo que dar lo mejor. Estoy bien emocionado”, dijo.

Vamos a rumbear, vamos a gozar bueno mañana” - Manuel Turizo, artista urbano

Del show que presentará a partir de las 7:00 p.m., para un público completamente vacunado, adelantó que será uno “un poquito teatral”, en el que incluirá el tema “Te olvido”, que estrenará esta noche en las plataformas digitales. La canción es la primera que presenta de su próximo álbum “Dos mil”, título en honor a su año de nacimiento.

“Cuando me senté a crear el show no me basé en uno 100% musical, musical, musical, sino mostrar cosas diferentes. Dopamina lo que significa es que te mueve tus sentimientos, te mueve tu fibra, te explota el cerebro de emociones, entonces es poder transmitir eso a la tarima”, detalló el intérprete, que ha grabado colaboraciones con Arcángel, Nicky Jam, Rauw Alejandro, Myke Towers y Ozuna, entre otros.

Turizo, natural de Montería, Colombia, no tiene una definición exacta para su música.

“Yo tampoco sé”, afirmó. “Yo sé que hago música”, continuó para seguido decir que entra al estudio a “crear”, sin casillas. “Si a la gente le gusta, está bien. Sea balada, sea urbano, sea una ranchera, sea una bachata, a mí me gusta crear... Yo no sé qué es, solo sé que es música”.

El intérprete mencionó que grabó una colaboración con Mora, aún por estrenar, e igualmente le gustaría trabajar con Shakira y Kany García.