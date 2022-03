Marc Anthony vuelve a estrechar lazos creativos con el productor Sergio George para lograr un repertorio de salsa romántica que lo mantiene en su sonido, a veces con arreglos musicales más tradicionales y otros más frescos, pero siempre dentro de la fórmula “mágica” que concibieron desde “Otra nota” en 1993.

El color de voz del artista se aprecia, está presente, pero ya en un nivel más cómodo para el tono que proyecta a 29 años de haber debutado en la salsa con un estilo propio, definido por la ascendencia puertorriqueña de Marc y la vibra urbana que lo formó en la ciudad de Nueva York.

“Pa’lla voy” es el título del álbum, al igual que el sencillo que presentó en agosto de 2021 y esencialmente es una pieza para bailar de inicio a fin. Son nueve temas, de los que también ya se escuchó “Mala”. Todos fueron producidos por Sergio George y esta vez se le unió como productor asociado Motiff, particularmente, en el sencillo “Nada de nada”, que estrena hoy.

Como compositores lo acompañaron muchos de los talentos jóvenes que son parte de su compañía productora, Magnus Music. “Estos compositores jóvenes se han criado con mi música”, comentó en el breve documental que acompaña la promoción de este lanzamiento. Se incluyen letras de Santiago y Luigi Castillo, Pachy López, Ángel “Pututi” Arce, Florentino, Reggi “El Auténtico”, Edgar Barrera y Elena Rose, entre otros.

“Nada de nada”, escrito por los hermanos Castillo, es una canción de despecho, de un hombre al que le sobra el dinero, pero le falta el amor. En el video dirigido por Jay Martin, recrean la historia musical con una ambientación vintage, al estilo de la década de 1940.

El artista se presenta con una imagen formal que se nubla de inmediato con el primer verso de la canción, por el lenguaje hacia la mujer: “Yo tengo un bote del tamaño de un crucero, que anda con novias con más trasero que cerebro”. Lo que sigue es un inventario de los bienes que posee y las carencias al no tener a la mujer deseada.

En la letra hace también la primera de varias referencias a elementos distintivos de Puerto Rico, como el Coliseo de Puerto Rico -”una mansión tan grande como el Choliseo”, dice, mientras en el tema “Gimme Some More” menciona la cerveza Medalla y el ron Bacardí.

“Pa’lla voy” es el producto de la inactividad que tuvo el salsero, exactamente por 546 días, debido a la pandemia. Fue un tiempo que le permitió absorber y enamorarse de las canciones antes de ponerle voz en el estudio.

“Yo me armé y salí con mucha fuerza”, afirmó en el mini-documental que detalla aspectos del proceso creativo del álbum. ”Uno se da cuenta con el pasar de los años que es una parte importante de mi proceso, que yo colecciono música o escribo algo o me siento con un buen escritor y empiezo a llenar mi banco de ideas, y cuando no puedo más, es momento de ir al estudio”.

“Yo le mentí”, “No se quita”, “El amor tiene sexo”, “El que te amaba”, “Si fuera fácil”, son los otros temas que desde hoy están en las plataformas de música digital. Son una apuesta segura para la fanaticada que lo ha seguido por casi tres décadas, falta ver si los acercamientos con los compositores jóvenes en la creación de las canciones tiene un efecto entre la juventud.