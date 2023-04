Llevar mensajes cargados de esperanza a través de su música ha sido una prioridad en una carrera artística de más de 15 años. Dentro de su propósito, la cantautora mexicana Marcela Gándara también procura ser transparente y proyectar que esto no implica que las dificultades no toquen a su puerta, sino que siempre hay una luz para apoyarse en la intención de levantarse.

“Creo que todos tenemos procesos. Todos tenemos batallas por las que estamos pasando, batallas que estamos conquistando, luchas que ya ganamos y luchas que están por llegar, desgraciadamente”, reflexionó la artista de música sacra en entrevista telefónica desde Texas. “Pero ahorita el chiste es crecer, no conformarnos a estar nada más como estamos. Buscar ser excelentes cada día. Cada día es una oportunidad de volver a comenzar y hacer las cosas bien. La vida es un regalo y es muy bonito poderlo ver así, con gratitud”, añadió la intérprete, quien presentará su espectáculo el sábado 20 de mayo en el Centro de Bellas de Caguas.

La risueña vocalista destacó que, como toda persona, en su vida existen momentos de altas y bajas, pero la fe ha sido clave para salir airosa y disfrutar cada momento a plenitud, más allá de las circunstancias. “Creo que soy la primera en necesitar esperanza (ríe). Dios no nos prometió una vida sin problemas, desgraciadamente. No es que las cosas sean perfectas ni mucho menos. Dios nos da la promesa de darnos una vida acompañados, no solos, en medio del proceso de la verdad, de las cosas buenas y las malas. Ahí está lo bonito de tener una relación con Dios”.

La selección de temas a cantar es una tarea que cuida con afán. “Son palabras que me gusta escoger bien, lo que canto, porque las palabras son muy importantes, traen vida o traen muerte. Creo que todos nos tenemos que disciplinar y darnos a la tarea de escoger bien nuestras palabras para poder cantar con un mensaje positivo. Es algo súper poderoso”.

Un repertorio de éxitos con nuevos arreglos musicales formará parte de su próximo espectáculo en la Isla. El entusiasmo resulta inevitable al hablar sobre sus planes para la cita con su público. “Regresar a Puerto Rico siempre es algo espectacular que me llena de mucha emoción. No lo digo por decirlo. Les tengo un amor y un cariño inmenso”, confesó Gándara. “Me encanta cómo canta la gente y la expectativa, lo que se siente cada vez que conectamos en un concierto, es único”, agregó la galardonada artista, quien el año pasado se presentó en suelo boricua.

Con la intención de sorprender, la voz de éxitos como Supe que me amabas, Tú estás aquí, Tu palabra, Un viaje largo y Más que un anhelo adelantó los planes de interpretar con ritmos adicionales al de la balada pop con el que se ha caracterizado. “Regreso con show nuevo, músicos nuevos. Algunas de las canciones, de los éxitos que nos gusta cantar juntos, las hicimos bachata, les cambiamos el ritmo, entonces van a haber sorpresas lindas, hacerles arreglos frescos musicales a las canciones, más modernos”, sostuvo, y anunció que cantará El mismo cielo. “Desde que saqué esa canción no la he vuelto a cantar, y le hicimos un arreglo precioso”. A su vez, brindará un adelanto de lo que serán sus próximos temas. “Estaré presentando de sorpresa un poquito de mi material nuevo que se viene ya en unos meses”.

La cantante mencionó cuánto disfruta conectar con la audiencia, y cómo cada encuentro se convierte en un momento singular. “Honestamente, yo creo que cada día es un regalo y es una bendición muy grande, poder tener la oportunidad de vivir haciendo lo que te gusta, y aparte, hablarle a la gente de Dios, porque en mis canciones el mensaje es traer esperanza, traer paz”, manifestó pensativa. “Disfruto cantar en un concierto porque algo interesante pasa, creo que no solo en la gente, que va a recibir paz, sino también yo. Cada vez que mis músicos nos presentamos, hay una energía especial porque Dios está presente en cada concierto y es muy diferente. Siento que nos damos un intercambio en presentar nuestros corazones con Dios”.

Una nueva producción discográfica forma parte de su agenda. “Estamos trabajando en el disco, con los sencillos nuevos, entonces estoy muy emocionada. No puedo esperar por que lo escuchen y vean lo que hemos estado trabajando”, expresó con relación al proyecto cuyo lanzamiento vislumbra para este mismo año, y que contempla incluir artistas invitados.

Boletos disponibles a través de Ticketera.