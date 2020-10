El exponente urbano Marconi Impara resalta la autovalía y la sensación de libertad de la mujer en el tema Complica, que presenta la dinámica de quien no está dispuesta a seguir en un romance en el que no es valorada.

“Tiene que ver con esta muchacha que toma la difícil decisión de dejar la relación porque se ha convertido tóxica, y ella misma se convence de que ella es fuerte, independiente, y que no se va a complicar con nadie”, detalló sobre el tema, que cuenta con la colaboración del reguetonero Jory Boy.

Al pensar en quien atraviesa por una situación similar, invita a reflexionar sobre la importancia de evitar la dependencia emocional.

“Las mujeres tienen un poder tan grande y siento que, a veces, no sé si es por la costumbre de estar con alguna pareja, se limitan un poco. Una mujer que trabaja, que echa hacia adelante, no necesita depender de un hombre”.

Trabajar con Jory Boy lo vio como un privilegio. “Siempre fui fan desde chamaquito, desde (escuela) intermedia. Siempre me gustaron sus canciones”, dijo el intérprete urbano de 26 años. “Tener la oportunidad ahora, después de grande, de hacer un tema con este gran artista, para mí es un valor enorme. Montar este tema, saber el feedback, saber que le gustó y que cantara lo que yo había escrito, porque el tema ya estaba ready, dije ‘wow, esto es grande’”, valoró sobre la oportunidad, y resaltó el ritmo del sencillo.

“Yo siempre me he destacado por ser diferente, por tratar de llevar una propuesta superdistinta de lo que está pasando. Entendí que esta canción necesitaba algo que fuera supercontrario a lo que es lo común en el reguetón. Dije ‘quiero algo que cuando la gente lo escuche, que la identifique’, y lo conseguimos con esta guitarra eléctrica”.

El tema se incluye en el álbum Nieva, que estrena hoy, y que presenta ritmos de trap, reguetón y afrobeat. “Queremos darle al público muchos colores, mucho sabores, para lo que tú quieras hacer. Tenemos desde reguetón suave, reguetón rápido, a reguetón más relax. Tenemos de todo”, dijo Marcos Mercado, natural de San Juan.

El EP, que también cuenta con los temas Brand New, Vaguada, El malo, Dumbell y Zona, fue producido por los reconocidos arreglistas Urba & Rome, quienes han trabajado para Daddy Yankee, Zion y Lennox y Alexis y Fido, entre otros.

“Le doy gracias a Dios siempre por ponerme en el camino a los dos. He aprendido mucho de ellos. Me orientaron mucho desde el día cero, con los mejores consejos, y he tratado de aplicarlos”.