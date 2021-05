La exponente urbana Mariah Angeliq estrena su sencillo, Mala de verdad donde se exhibe la confianza, sensualidad y originalidad artística de esta multifacética estrella que continúa con su carrera en ascenso.

Mala de verdad demuestra lo que podemos esperar de Mariah – este sencillo, que se desprende de su primer EP Normal, nos trae a una Mariah mucho más segura de sí misma, que exige le demos toda nuestra atención porque ella es quien manda, y cobra vida en el video oficial.

Como dicen las letras, “llegó la mala de verdad”, “la princesa del perreo”. Mariah Angeliq comprueba que es una verdadera superestrella destacándose como una de las voces femeninas más grandes dentro del género de música latina urbana.

PUBLICIDAD

“Lo mío es ser yo misma y empoderar a las mujeres. El mensaje de la canción es que nadie me puede controlar. I’m fearless and fierce and nothing can hold me back”, expresó mediante declaraciones escritas.

Mala de verdad es el primer sencillo del número de estrenos que Mariah Angeliq tiene preparado para sus fans este 2021.

Mariah Angeliq busca reflejar confianza, autenticidad y empoderamiento para así inspirar a más mujeres a ser ellas mismas y a representar en su totalidad lo que significa ser mujer.

El sencillo llega tras la actuación estelar en su reciente colaboración con la líder de la música latina,Karol G, en El makinon, el cual los fans de Billboard catalogaron como la “Colaboración Femenina Favorita del 2021”, que también le otorgó a Mariah su primera posición global en la lista Top 50 Global de Spotify, además de la tercera posición – y su tercer sencillo en llegar al Top 10 – dentro del listado Hot Latin Songs de Billboard.

Mariah Angeliq acompañó a Karol G en el escenario durante los Latin AMA con la intención de ofrecer una presentación de lo que es el empoderamiento femenino.

La cantautora bilingüe revelación LatinX más exitosa de su generación, nombrada por Billboard como “una de las artistas femeninas más importantes e influyentes dentro del género urbano”, cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, supera 12 millones de seguidores en redes sociales y tiene 750 millones de reproducciones en lo que va de su carrera.