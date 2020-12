El dolor de que te paguen con la misma moneda en asuntos amorosos es uno de los planteamientos del sencillo Ouch del dúo de cantantes venezolanos Mau y Ricky.

“Es una canción que habla de ese karma. Es un corazón roto, pero es más un ego roto del tipo que estaba pensando que cuando las hacía él, estar distraído buscando mujeres dentro de una relación, no era tan grave. Descuidó la pareja de él, y le aplicaron lo mismo”, manifestó Ricky en entrevista por videollamada desde Miami, Florida, acompañado de su hermano, quien añadió parte de la lección de la letra.

“Es literal esa reflexión de parte del tipo diciendo ‘soy un bobo, me dolió, y ahora me di cuenta porque me lo hicieron a mí’. Es esa típica vaina de que uno aprende a las malas en vez de antes de que te suceda, una canción de aprendizaje diciendo ‘Dios mío, duele más de lo que ya pensaba’”.

El vídeo musical, dirigido por Stillz, presenta a ambos con escenas que buscan representar parte de esa frustración, lo que complació a ambos en términos de llevar un concepto “distinto al típico video que se ve hoy en día”, afirmó Mauricio Reglero Rodríguez.

La canción se incluye en su álbum reciente, Rifresh, que presenta una fusión de ritmos más allá de la influencia urbana. En este sentido, Mau detalló la intención musical de la segunda producción discográfica del dúo.

“Queríamos incluir música que escuchábamos nosotros cuando crecíamos. Hay mucho de los noventa, como punk, rock, con influencia de los años 2000, incluso música de los ochenta”, dijo sobre el LP de 11 temas. “Es una manera de nosotros abrirnos un poquito, de volver hacia atrás, recordar cuáles eran todas esas bandas que tanto nos construyeron un poco, o por lo menos quiénes somos nosotros como personas”.

Ricardo abordó la intención del título del álbum, que se infiere de la palabra en inglés refresh (refrescar).

“Sentíamos que más allá de reinventar el género urbano, siento que nos estábamos reinventando nosotros. Siento que es nuestra responsabilidad artística estar constantemente en crecimiento. Es muy fácil repetir cuando has conseguido el éxito con algo, volver a hacer lo mismo porque tienes miedo a salir de ese círculo y que tu sus fanáticos digan ‘no me gusta esto’. Aunque es arriesgado, uno tiene la necesidad de estar creciendo constantemente”, planteó sobre la decisión.

“Este álbum es un refresh en todos los sentidos, musical, espiritual, con lo que vivimos durante esta cuarentena, de todas las maneras, entonces desde marzo somos distintos tipos, no sería genuino hacer un álbum que suene como el anterior”, añadió sobre la producción discográfica, que presenta principalmente temas de desamor, lo que Mau espera que sirva de espejo y hasta reflexión para algunos.

“Nos dimos cuenta cuando salió el álbum que había muchas canciones de desamor, y estando nosotros en un momento tan bonito de nuestras relaciones”, dijo. “Pero la verdad es que esperamos que este disco sirva como refugio para mucha gente que no necesariamente está viviendo un momento bonito, que con todo esto de la pandemia, la cuarentena ha sido tan fuerte que ha afectado demasiadas relaciones, que incluso han llegado a su fin. Esperamos que estas canciones de desamor sirvan para que esta gente que la está pasando más o menos, pueda meterse dentro de la canción y sentir como una cobija”.