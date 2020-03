El veterano rapero MC Ceja presenta su nuevo sencillo con video, Camina, que cuenta con la colaboración de la cantante Grace Marie.

Camina, un tema muy personal, habla de cómo el controversial exponente superó sus demonios y sus distintas batallas en la vida.

El video, filmado en Miami, bajo la dirección de José Javy Ferrer, se encuentra disponible en el canal de YouTube de GLAD Empire.

“A veces cuando uno está en momentos difíciles, muchos hacemos promesas a Dios buscando su ayuda, pero cuando las cosas se ponen bien a muchos se les olvidan las promesas”, manifestó el artista urbano mediante comunicado de prensa.

“Una de las muchas veces que estuve preso, le prometí a Dios que si me sacaba de donde estaba, iba a ayudar a otros a que no pasaran por todo lo malo que yo pasé. Este soy yo usando el don que me dio Dios para llevar mi mensaje y mostrar que con Él todo es posible. Todo el que sepa sobre mi carrera y mi historia entenderá de lo que hablo en este tema”, afirmó Alberto Mendoza, nombre de pila del artista.

El rapero indica que el tema está escrito y listo hace bastante tiempo y no lo había querido lanzar por ser algo tan personal, pero considerando las situaciones tan drásticas que están ocurriendo en el mundo, entendió que es el momento perfecto de llevarle un mensaje de esperanza al mundo con parte de su testimonio.

“No hay raza, edad, clase social, ni partido político que nos libre de un virus como el que está acaparando el mundo, pero tu actitud hacia la vida puede hacer la diferencia. Escribí este tema para sacarlo a principio de año y por inquietudes personales no lo hice. Creo que mi experiencia de vida y todo lo que está pasando amerita un mensaje de fe y esperanza. Mantengan la calma, sigan todas las recomendaciones y utilicen este tiempo para reflexionar, estar con sus seres queridos y convertirse en una mejor persona” expresó el artista.