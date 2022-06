Sus orígenes difíciles en lo personal y lo musical los ha expresado en más de una ocasión. Armando Mendoza, conocido en el género urbano como MC Ceja, es consciente de que de lo bueno es fácil hablar. Conoce de primera mano lo fascinante de disfrutar del éxito sin mirar atrás. Pero también, que es imperativo encarar el pasado cuando se quiere aprender y alertar para que otros no resbalen en situaciones duras como las que él falló.

Parte de esta intención la lleva a través de su libro Berto, apodo con el que allegados de confianza lo conocen, y que pretende mostrar a la persona por encima de cualquier personalidad.

“El propósito es que la gente conozca la historia por mí, no por segundas ni terceras personas”, afirmó con énfasis, y añadió que “he escuchado historias del reguetón que a veces ni me mencionan”.

Una infancia compleja, jornadas de excesos y días en la cárcel son solo algunos recuerdos de ese pasado que expone en la publicación de 170 páginas, que estará disponible a partir del próximo lunes a través de su página mcceja.com. y, desde la semana siguiente, en las plataformas digitales de venta de libros. También, abarcará sus vivencias como uno de los pioneros del género urbano, con sus inicios en los noventa.

“Yo realmente quería contar mi historia, que es como la historia del sueño del muchacho que quería ser artista, que llegó al éxito, los problemas que pasan con la música, las altas y bajas como persona, como artista, los problemas, los vicios, la superación, un poco de todo”, mencionó con cierta timidez sobre el contenido, con confesiones que no necesariamente son fáciles de develar.

“Es básicamente lo que yo he vivido, que a través de eso me conozcan, pero también para ser motivación a ayudar a personas que quizás hayan pasado por eso, se identifiquen”, sostuvo sobre su meta principal, y recordó cuando creció con su abuela paterna.

“Me crió con sus cinco hijos. (Antes) cuando yo tenía 2 años, yo era bien inquieto y me viré un sartén con aceite y me quemé toda la espalda. Por poco muero. De ahí paso a vivir con mi abuela, que fue mi madre y un padre para mí”, recordó como una de las tantas anécdotas.

En otras memorias, hizo referencia a la vena artística que desde pequeño iba llamándolo. “Mi bisabuelo fue trompetista, un gran trompetista en Arecibo. De ahí creo que nace la aspiración por lo que era la música. De pequeño me gustaba un poco de todo, el rock, de Menudo me gustaron algunas canciones cuando era bien niño. Me gustaban las canciones de Emmanuel, Gilberto Santa Rosa, aunque son cosas diferentes a la que hago hoy día, son cosas que fueron haciéndome en la música además de la música en inglés, del rap”, manifestó el empresario natural de Arecibo, quien vivió parte de su crianza en Nueva York.

Escuchar en ocasiones expresiones dirigidas a desalentar sus aspiraciones musicales, formó parte de su trayecto. “Todo el tiempo. Eso pasa mucho aquí (en la industria de la música). Pero uno confía en uno y hay que darle, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer”.

En la actualidad, disfruta su faceta como propietario de la compañía de distribución GLAD Empire y del sello discográfico Get Low Records, labores que desempeña, en parte, como parte de su compromiso por alentar a que nuevas generaciones se den a conocer en la música. Estos logros los ve como un ejemplo de enfoque y disciplina.

Sus vivencias también las narrará a través de un documental. “Ya está casi terminado”, anunció sobre el proyecto que vislumbra con el formato de un largometraje. “Todavía no hay fecha (de estreno), pero estará en todas las plataformas digitales”.

Más planes anotados

Uno de los compromisos que lo mantiene ilusionado es el evento King Mendo Captain Land para el próximo 18 de junio en el Coliseo Manuel G. “Petaca” Iguina Reyes en Arecibo. La presentación musical, que servirá de homenaje a su trayectoria, contará con invitados como Baby Rasta & Gringo, Casper Mágico, Nio García, Alberto Stylee, Hozwal y Pusho, entre tantos otros.

“Súpercontento y ansioso ya de poder estar ahí. De poder traer la cantidad de artistas invitados que, además, son como quien dice, familia, son gente que de una manera u otra hemos trabajado, han compartido en algo en mi carrera, y poder traer a esa gente nuevamente a mi ciudad, que usualmente no tiene la oportunidad de disfrutar estos eventos, me alegra mucho”, afirmó sobre la actividad pautada para las 8:00 de la noche.

“También tengo un disco que sale el 17 de junio, el día antes del concierto, que se titula Kingmen2″, añadió ilusionado como parte de sus proyectos, al que se añade el lanzamiento de MiMuZa, “una producción de ritmos, instrumental, para que artistas nuevos puedan usar esos ritmos y ponerles sus voces y usarlos para hacer sus demos”.

Boletos de King Mendo Captain Land disponibles a través de Ticketera.com.