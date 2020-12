Hacer un junte de leyendas fue uno de los objetivos principales de los exponentes urbanos MC Ceja y Polaco para la versión remix del tema Enterrarlos con el rapero estadounidense B-Real.

El sencillo original fue lanzado en mayo en el álbum El comienzo del fin, Mendoza y Ortega Vol. 1, el primero de una serie discográfica que busca repasar con su fanaticada la amplia trayectoria que ambos iniciaron en la década de los noventa, y que continúa con su evolución musical. Tras la aceptación de sus seguidores, los veteranos intérpretes apostaron a un invitado para refrescar el tema.

“Nos interesamos en él porque B-Real es como ícono en la historia del hip-hop. Él es uno de los artistas más importantes del rap en el old school, y nosotros queríamos darle ese toque clásico con alguien que sea un ícono, como él”, resaltó Polaco haciendo referencia a quien también se ha destacado como una de las voces del dúo Cypress Hill.

MC Ceja mencionó el interés de “hacer un junte de leyendas del rap, sobre todo de la era de los noventa, trayendo ese estilo, ese color, pero un poco más moderno”. El también productor valoró que B-Real se mostrara interesado en participar de la propuesta desde el principio.

“Es la primera vez que graba con alguien del género urbano de Puerto Rico en español como tal. Eso es un gran aporte ya que es una persona que tiene demasiados clásicos y éxitos”, afirmó complacido, y adelantó los planes de grabar el vídeo musical próximamente.

En la actualidad, ambos raperos promueven el lanzamiento de El comienzo del fin, Mendoza y Ortega Vol. 2, que llega bajo la distribución de GLAD Empire, LLC y su sello discográfico Get Low Records, LLC. El proyecto afianza la intención de complacer con la línea musical que los ha convertido en favoritos de su fanaticada. MC Ceja habló sobre cómo la aceptación con el primero de esta serie los motivó a la creación reciente.

“Hemos visto cómo la gente está supercontenta, agradeciendo mucho en todas las redes sociales. Había como un espacio vacío que nadie lo había podido llenar. Había esa necesidad de volver a escuchar ese rap, esta letra, esta lírica que había antes. Eso nos motivó a crear una segunda parte y a traer esta nueva propuesta. Yo estoy bien contento con la respuesta de la gente ahora mismo”, dijo Alberto Mendoza Nieves.

“La reacción de la gente ha sido increíble con esta segunda versión, que no se le dio ningún tipo de promoción. Salimos el Día de Halloween de la nada, como quien dice, y a la gente le tomó por sorpresa. En los comentarios, todo el mundo agradeciendo está buena música que estamos haciendo”, reiteró.

De la producción de cinco temas, uno de los que promueven es el sencillo De la calle.

“Es un rap con un tema libre”, describió Polaco. “Nosotros estamos recordando los viejos tiempos, el verdadero rap que le gusta a los fanáticos de nosotros, y tenemos este coro de una canción de la vieja escuela, de Maicol y Manuel, que es otro clásico también. Nosotros lo trajimos esta vez en 2020, con un toque de rap”, añadió el intérprete urbano.

“Tenemos From The Back, que una canción que representa la alegría, la victoria de volver a trabajar y tener éxito juntos. Esa canción es muy especial y la grabamos con Randy (del dúo Jowell & Randy) en el coro, que le dio un toque nueva escuela”, mencionó Rafael Omar Molina, también conocido como Polakan.

El EP incluye, además, Chitty Bang, Prendo y Rap Killas.

Un respeto que prevalece

A más de dos décadas de conocerse y estar en constante conexión creativa, la apertura para el diálogo y la admiración mutua han sido claves en su química.

“Aquí se respeta a cada cual, cada motivación, cada idea”, expresó enfático Polaco. “Hay ideas mías que a veces yo me creo que son mejores y MC Ceja me dice ¿tú no crees que es mejor hacer esto y esto?’”, afirmó pensativo. “En verdad, cuando le hago caso, cuando vamos al estudio, que salen unas joyas como ahora del volumen 2 de Mendoza y Ortega, ves que tiene razón. Estamos bien contentos con lo que está pasando y ahora estamos en una etapa de nuestras vidas que tenemos mucha más capacidad, nos hemos disfrutado esta amistad, y el talento de cada uno”.

Su compañero musical compartió su manera de pensar. “Hay una química entre Polaco y yo desde que comenzamos. Es una historia de años. Es como una hermandad”.

Polaco recordó cómo su amigo influyó en su línea artística. “Cuando yo conozco a Ceja, yo era rapero de Carolina y él era de Arecibo, pero Ceja representó el primer rapero en toda la Isla en traer un el rap diferente al que hacía Vico C, al que hacía Ruben DJ, o que hacía cualquier otro de esos raperos. Ceja fue el que me motivó a aprender a hacer rap, desde el comienzo fue así”.