Mucha historia con moraleja.

Esta premisa resume la intención principal del álbum El comienzo del fin, Mendoza y Ortega Vol. 1, de los legendarios exponentes urbanos MC Ceja y Polaco.

La producción discográfica busca no solamente establecer la veteranía en el rap que cada uno inició en la década de los noventa, sino también plasmar una evolución musical sin restar a la esencia que los distingue, además de llevar palabras con mayor contenido de reflexión.

“Tenemos ya una madurez diferente”, resaltó con énfasis Polaco. “No queremos hablar de pistola, no queremos hablar de calle, de que la calle es lo mejor. No queremos hablar de nada de eso. Ya nosotros nos cansamos de eso. Vemos que eso no nos llena el corazón ni tiene nada positivo, y queremos hacer música inteligente”, reiteró el exponente urbano, que en sus comienzos formó parte del dúo Lito y Polaco.

PUBLICIDAD

“Cuando hacemos un rap de tema social o de la historia que te vamos a llevar, siempre hay algo inteligente, algo que te edifique, porque no estamos ya para estar destruyendo la juventud más de lo que se está destruyendo por sí sola”, afirmó Rafael Omar Molina, quien aclaró que “no nos gusta dar sermones”.

“Cuando Ceja y yo nos sentamos a hacer las historias, por más violento que sea el título del tema, la canción lleva a una moraleja positiva, alguna enseñanza que los jóvenes se las llevan al pecho, hacia el corazón, y de ahí aprende muchas cosas”, destacó uno de los pilares del género urbano, también conocido como Polakan. “Nosotros tenemos este talento porque papá Dios nos lo dio, y aparte de eso estamos devolviéndole el favor con un acto positivo”.

Parte del título resalta dos apellidos como “alter ego” de ambos, Mendoza (MC Ceja) y Ortega (Polaco), según describieron los raperos, además de hacer referencia a un sencillo nombrado así que lanzaron hace unos años. Del EP de 8 temas, uno de los sencillos en promoción es Enterrarlos.

“El tema es un clásico de Polaco. Quisimos aprovechar la ventaja de que era un tema conocido y hacer una versión nueva”, mencionó MC Ceja, quien en sus comienzos participó en producciones como Hip Hop Reggae Mix, Street Style 1, Street Style 2 y Soca.

“Estamos enterrando a toda la competencia de los raperos, a todo el que quiera competir en este estilo”, describió Alberto Mendoza Nieves, quien resaltó que el sencillo presenta “la misma esencia de lo que era el rap de los 90, el que le gustó a la fanaticada y que nos distingue”, explicó el también productor musical, quien aclaró el propósito del tema.

PUBLICIDAD

“También queremos proyectar que los estamos enterrando con estilo, con buenas palabras. En estos temas no estamos hablando de dar tiros, no estamos hablando de pistolas ni estamos hablando de dar puñaladas, ni de violencia”, puntualizó la voz del éxito Confusión.

“Creo que con esto lo que estamos es subiendo el estándar para retar a todos los artistas que les gusta el rap, de hip-hop o de trap, a que cambien el contenido y que vean que se puede hacer buena música usando otras herramientas”, añadió el artista, quien repasó que “venimos de unos tiempos donde lo que se destacaba más de cada artista era la originalidad. Nosotros en los 90 estuvimos muy bien y queremos proyectar eso, que no hay que salir de la esencia de uno, sino mantenerse haciendo buena música”.

Complacidos

Los intérpretes urbanos se pronunciaron muy complacidos con la nueva generación de exponentes del género.

“Como dueño de una compañía de distribución, trabajamos con casi 400 artistas nuevos y otros ya establecidos de la música”, compartió MC Ceja, propietario de GLAD Empire y del sello discográfico Get Low Records. “La música está en una muy buena posición”, resaltó, y comparó que “los artistas tienen las redes sociales a su favor y pueden llevar su música a lugares donde no se podía antes, como en los tiempos de los que venimos Polaco y yo, que teníamos que hacer un trato con una disquera y pasar un proceso. Era más complicado”.

Su colega musical compartió una impresión similar. “Estamos bien satisfechos y bien contentos con las cosas que están haciendo. Creo que es mucho talento y hay que darles la oportunidad de que se sigan desarrollando porque la verdad es que están representando a Puerto Rico y al género urbano de una manera muy grata”, mencionó el artista, que en sus comienzos participó de producciones como The Noise, DJ Eric Industry y Playero 40.

PUBLICIDAD

Se aparta de la tiraera

Por otro lado, el tema ABC del rapero Tempo cuenta con una línea que dice: “Lito siempre fue mejor que Polaco”. A la petición de una reacción al respecto, Polaco se mostró decidido a restar importancia a la expresión.

“La situación de él es comprensible, que él haga todas esas cosas, pero en verdad es su opinión y se le respeta”, se limitó a responder el rapero, que vislumbra un próximo álbum como solista.