View this post on Instagram

Le dedicamos “Contigo en el Cielo” a aquellos que están de duelo por la pérdida de sus seres queridos, incluyendo las familias de #VanessaGuillen #BreonnaTaylor #NickCordero #GeorgeFloyd, y especialmente nuestro hermano Anthony Galindo #Papijoe. Esperemos esta canción les de un poco de alivio a ese dolor en sus corazones y les de fuerza para seguir adelante. • We dedicate this song to those grieving the loss of their loved ones, including the families of #VanessaGuillen #BreonnaTaylor #NickCordero #GeorgeFloyd, and especially our brother Anthony Galindo #Papijoe. We hope this song will help relieve some of that pain in their hearts and give them strength to carry on. #qepd #rip #contigoenelcielo #withyouinheaven #gonetoosoon💔 #angels #atpeace #solace #amor #familiamdo #healingjourney #grievingwithhope #healing #musichealsthesoul #sotexrecords