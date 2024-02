Hace algunos días el cantante colombiano Sebastián Yatra participó en un podcast llamado ‘A solas con’ dirigido por Vicky Martín Berrocal, una actriz y socialité española que en la actualidad se reúne con personajes de la farándula para conocer más acerca de su vida.

En la entrevista, Martín Berrocal le hizo varias preguntas sobre su carrera y relaciones amorosas a Yatra y él, sin tapujos, contestó todo aquello desconocido para sus fans.

Esta nueva temporada de sus podcasts, inicia con esta entrevista con el intérprete de ‘No hay nadie más’, manifestándole que es el primer hombre que se sienta en su set y que fue el escogido porque supieron reconocer su esencia como artista.

Con respecto a esto, el artista manifestó que se siente muy cercano a lado femenino y que esto le ha permitido desarrollar mejor su carrera, ser más sensible, ponerse en los zapatos de los demás y también en la creación de sus canciones y letras.

Por otra parte, también expresó que si le gustaran los hombres, lo viviría abiertamente.

El artista contó que hace algunas semanas, tuvo un viaje a la India en donde se adentraría en una meditación extrema, que aunque no aguantó todos los días que esto requería, si le dejó unas enseñanzas, entre las cuales cuenta haber viajado solo por primera vez a este país y darse cuenta de que no estaba preparado para vivir la experiencia.

Así mismo, contó que desde niño soñaba con ser abogado, que no imaginó que la vida lo llevaría por el camino del espectáculo, porque siempre quiso irse por el lado de la justicia, pero solo por una competencia con su primo empezó a cantar, siendo una audición en el colegio su primera experiencia en el escenario.

Cuando se abordó el tema del amor, Yatra expresó que lo enamora es la espontaneidad, lo natural lo que te hace sentir cada persona: “hay personas que se te ponen en frente y sientes como una felicidad, te sientes conectado y eso me enamora, como que los momentos en los que no te preocupas si eres feliz o no (..) los momentos más felices de mi vida han sido en los que no me he cuestionado si soy feliz o no”.

En cuanto a lo que debe tener una mujer para conquistar al cantante, afirmó que en la actualidad una atracción física y química, pero que también debe haber una conexión con la forma de ser y su trato con los demás: “si no hay cosas en común, me desintereso demasiado rápido(...) el amor toma tiempo” afirmó.

Así mismo, expresó que sus primeras canciones se las escribió a mujeres que pasaron por su vida, como ‘No hay nadie más’ y ‘Cómo mirarte’, pero también para lograr unos buenos temas hay que llegar al extremo, como el desenamoramiento.

No obstante, también confesó que lo máximo que ha durado en una relación ha sido un año y que permanecer más tiempo con una persona le hace pensar en ser infiel.

“Quiero estar con esa persona porque quiero, pero como manejas esa dualidad de que estás por ejemplo de viaje y quiero tener libertad, si salgo de fiesta significa que me va a coartar alguien, si quiero hacer algo no puedo hacerlo (...) en este momento de mi vida no descarto tener una relación abierta, con libertades distintas a lo que venimos acostumbrados”.

Finalmente, expresó que el gran momento de su vida fue haber participado en los Premios Óscar y que Disney lo hizo sentir como una parte del proyecto de ‘Encanto’ y ser la primera persona en cantar la canción en ese escenario lo marcó para siempre.

La entrevista ha recibido muchos comentarios de algunos internautas, entre los que se destacan: “Amé esta charla con locura! Que lindo conversar con seres de luz”, “El es de las personas más bonitas por dentro y por fuera”, “Creo que la edición lo hace quedar en una postura no tan oportuna al inicio, pero al final es transparente y sincero lo cual me encanta”.

Sin embargo, en redes sociales ha recibido críticas especialmente por el tema de la infidelidad: “Es la tipica persona que no puede estar sola pero tampoco ofrece un futuro”, “A mí me parece que debería ir a terapia”, “¿se imaginan la ansiedad de: cumplimos un año, amor...terminamos?”, entre otros.