Miami- En armonía, en paz y con la certeza de que lo que ha recibido son bendiciones en sus cuatro décadas de carrera en solitario, el cantante Chayanne presentó hoy, viernes, su vigésimo álbum de estudio “Bailemos otra vez”.

Aunque el querendón de Puerto Rico siempre se ha proyectado tranquilo y sosegado, la paz que hoy proclama se debe en parte a la pausa de nueve años que se tomó para lanzar un nuevo álbum discográfico. Chayanne lo nombra su “tiempo de oxigenación” para retomar con fuerza lo que requiere el lanzamiento de una nueva producción, realizar una gira internacional y crear las anheladas coreografías que miles de fans esperan.

La pandemia de COVID-19 lo detuvo, pero la pausa llegó al poder detener las giras, grabaciones y compromisos laborales y enfocarse en el desarrollo de la nueva producción, compuesta de nueve temas que recogen la esencia del artista natural de San Lorenzo.

“Fue un tiempo en el que lanzamos tres sencillos que no están en este disco, hicimos dos giras y pausamos de los estudios. Entonces llegó la pandemia y llega algo que no había vivido y ese fue el espacio de tranquilidad. Fue un espacio de oxigenación… yo siempre al frente de la gente siempre he estado tranquilo (bromea). En serio, me siento muy bien, en armonía, en paz y fue un espacio de tiempo también para agradecer todo lo que ha sido mi vida. Fue un repaso para decir, ‘Wow!, todas las cosas maravillosas que me han pasado’. Es tiempo de dar las gracias, que siempre he dado y que lo que recibo de la gente nunca lo olvido”, comentó Chayanne en un aparte con este medio.

El entusiasmo y la felicidad invaden a Chayanne al hablar del disco y de comprender que el próximo año cumplirá 40 años del lanzamiento de su primer álbum como solista, titulado “Chayanne es mi nombre”, (1984).

En este nuevo disco “Bailemos otra vez”, Chayanne se pasea muy bien por las bachatas. El éxito “Bailando bachata” lo evidencia y es por ello que hoy, en medio del encuentro que tuvo con la prensa internacional en el estudio Little River Studios, en Miami, recibió el disco platino por la posición número uno en el Latin Chart de Billboard. Ese tema supera los 60 millones de reproducciones en YouTube y alcanza más de 120 millones de streams en las plataformas de música digital.

Chayanne mantiene intacta su esencia musical y personal. Los temas románticos de amor o desamor son los que lo definen y el disco no defrauda en ese sentido. Elmer Arce Figueroa, nombre de pila del artista, cuenta con más de 50 millones de álbumes vendidos y es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard “Hot Latin Songs”.

El encuentro con los medios de comunicación fue liderado por Leila Cobo, periodista y directora de contenido de Billboard, quien elogió la producción discográfica de Sony, mientras se escuchaban algunos de los temas del disco y se recibía de inmediato la reacción de Chayanne que correaba los temas con evidente emoción, aunque no pudo precisar cuál es su canción favorita.

En la producción discográfica, el artista coquetea con la música regional mexicana en el tema “Dame un segundo”, lo que significa su primer acercamiento a las rancheras. Según dijo, lo hizo en honor a su fanaticada mexicana.

En la producción, no abandonó sus habituales baladas y el pop. Su popularidad en la plataforma TikTok se debe precisamente al dominio del baile, disciplina que explica -junto a los ejercicios y la buena alimentación-, lo bien que se ve físicamente el artista de 55 años.

“Me siento bien y me veo bien por la disciplina que he tenido todos estos años. El baile es parte de eso”, mencionó el artista que no se describe como un símbolo sexual, incluso hasta se sonroja que se lo digan.

“Eso se lo dejó a los nenes”, subrayó entre risas.

Asimismo, Chayanne reconoció que su familia ha sido el balance perfecto para llevar la carrera de éxitos que ha labrado con una audiencia cautiva que delira con sus presentaciones.

“Siempre mencionó a mi familia de raíz porque es mi pirámide y con la que he crecido con mis valores y principios. He tratado de estar lo más sano posible y aprender de los tropiezos porque nadie es perfecto. Todo está en la comunicación y en la conversación, no en el volumen de la conversación”, mencionó el artista, que en varias ocasiones hizo mención de su padre Quintino Figueroa, ya que después de la muerte de su madre Irma Luz Arce, el bienestar del patriarca es una prioridad para él y sus hermanos Eliott y Emmanuel y el resto de la familia.

“Papi está bien y dice que le duele un dedo del pie, pero la verdad es que está muy bien de salud. Mis hermanos en Puerto Rico lo acompañan y yo cada vez voy a Puerto Rico a verlo y a estar con él. La comunicación con él para mí es muy importante”, indicó el artista, que admite que con la muerte de su madre en el 2014, cada vez que tiene un proyecto, ya sea personal o profesional, aflora el sentimiento de la ausencia física, pero no espiritual, ya que esa vive intacta todos los días.

“Siempre digo que el cordón umbilical te lo cortan cuando pierdes a tu madre o un familiar tan importante. Ese día (muerte de su madre) mi vida cambió. Ella siempre está presente en todo”, reveló.

En ese sentido familiar comentó que uno de sus grandes orgullos es ver a sus dos hijos encaminados. Isadora sigue la vena artística y se graduó de composición, mientras que Lorenzo está inmerso en la faceta empresarial con su línea de ropa. Con Isadora contempla alguna colaboración musical, pero no la presiona, ya que cree en que las colaboraciones se deben producir de forma natural.

Por lo pronto, añadió, que no vislumbra ser abuelo, pero lo recibiría con total felicidad.

La gira podría empezar en Puerto Rico

Chayanne no tiene la fecha exacta de cuándo comenzará la próxima gira, lo que adelantó es que será en el 2024. Su patria podría contemplarse con el arranque de la gira “Bailemos otra vez” , pero eso lo sabrá en las semanas entrantes al comenzar a desarrollar lo que será el show.