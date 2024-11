El pasado jueves se estrenó el sencillo +57, una canción que dura un poco más de cinco minutos y que reúne a los mayores artistas del género urbano del momento. Este sencillo ha sido considerado por muchos como una histórica colaboración entre Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro, DFZM y el productor Ovy On The Drums.

Los artistas expresaron que este sencillo busca mostrar la unidad del género y dar la bienvenida oficial a la Navidad con el mejor ritmo de la música urbana.

+57 hace referencia al código telefónico internacional de Colombia, ya que todos los artistas que trabajaron en la producción de este sencillo son colombianos.

Sin embargo, no todo salió como ellos esperaban, pues aunque ya cuenta con más de 15 millones de reproducciones a nivel mundial y los fanáticos de los artistas enloquecieron con el junte, la letra ha sido bastante criticada y rechazada.

Durante la ola de críticas y acusaciones que rechazan la letra de +57, Karol G utilizó sus redes sociales para disculparse y dar su opinión frente a la polémica generada. ‘La Bichota’ agradeció a sus seguidores, quienes siempre han estado ahí y conocen su carrera.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, escribió la cantante paisa.

Después de agradecer el apoyo de sus fanáticos, aseguró que sí le importa la gente y que se siente muy interesada en los proyectos que puedan impactar la vida de las personas y de la sociedad.

“Sí, me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, agregó.

“Como artistas, estamos expuestos a la opinión pública, y a las interpretaciones individuales de personas que nos quieren y personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”.

Karol G indicó que la letra de +57 se ha sacado de contexto y que el único fin de este sencillo era destacar la unión de los reguetoneros y poner a bailar a la gente en este fin de año.

“En este caso se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”.