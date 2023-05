La merenguera Melina León apostó en grande para su cita del viernes en la noche, cuando celebró su trayectoria de 25 años de carrera en el venue del Coca-Cola Music Hall, ubicado en el Distrito T-Mobile de San Juan.

Y se podría decir que salió airosa. Que logró su cometido ante un buen público que se dio cita a verla cantar los mejores temas de su carrera. Pero, sepa que Melina León “caminó en el filo de la navaja” y bien pudo haberse “pegado un disparo en el pie”, en su intento por presentar su espectáculo, que una semana antes tuvo una fluidez de ventas de boletos un tanto lenta.

Desde el pasado mes de marzo, merengueros de buen calibre y gran trayectoria, como Milly Quezada, Elvis Crespo, Fernandito Villalona y el Conjunto Quisqueya se han presentado con éxito ante el público seguidor y bailador del género, por lo que se tendría que tener cuidado con la saturación del mercado merenguero en el venue y del presupuesto (económico) de los seguidores.

Súmele además que el concierto de Melina León cayó en el fin de semana del Día de las Madres, y aunque de seguro era una buena opción como regalo, ciertamente que la cantidad de actividad musicales en el país, algunas gratis y otras cobrando, presentaban una dura competencia para el evento de la afamada merenguera.

La reconocida cantante presentó un espectáculo con alrededor de 20 temas. ( Stephanie Rojas )

Otro punto que bien pudo afectar a la cantante es que ella ha estado un tanto activa en los pasados meses en Fiestas Patronales y otros eventos profesionales personales, lo que la han mantenido visible para el público que la sigue. Además, tampoco tiene pegado un tema reciente. Cuando se suman todos esos factores, el asunto pesa y de qué forma.

No lo puedo confirmar, pero tampoco lo pongo en duda, de que el grupo de trabajo de la merenguera, en algún momento pudo haber discutido o pensado sobre la posibilidad de buscarle una nueva fecha. Y aunque tampoco lo puedo confirmar, y a su vez tampoco lo pongo en duda, la propia Melina León no se dio por vencida. Esa idea de cancelar no le quitó el sueño. Al contrario, lo tomó como un reto muy personal.

¿Y qué hizo? Pues, lo que ha hecho por muchos años de carrera: dar la batalla.

Melina León tuvo unas dos semanas previas a su concierto trabajando duro, dando cara en los medios. En la prensa escrita, radial, televisiva, en un sinnúmero de podcast y a través de sus redes sociales, se decidió a promocionar su evento, a vender su idea, su concepto. Se enrolló las mangas de la camisa y trabajó fuerte.

Y no presentó un concepto de hacer un concierto común y corriente en el Coca-Cola. Convirtió la parte final del venue en una pequeña doble pista de baile, para que el público que quisiera, pudiera levantarse de su silla y bailar a gusto y gana. Y así sucedió.

Melina León no defraudó. De la mano de su director musical, el pianista Héctor Cruz, la orquesta sonó muy atinada, igualmente contó con un coro compuesto por tres féminas y un varón, que lucieron muy afinados.

El concierto de la merenguera se enmarcó en un libreto que desarrolló el polifacético hombre de teatro Gil René Rodríguez, y también contó un colorido grupo de baile que se lució con excelentes coreografías, y una gran pantalla de fondo con gran variedad de coloridas imágenes.

Además de los grandes éxitos de la cantante, tuvo la participación de un grupo de invitados como Luisito Vigoreaux, Elvis Crespo, Christian Daniel, Oscarito Serrano, Gilberto Santa Rosa, Francisco Zamora, Yomo y el grupo Plenéalo, que brillaron junto a Melina León y fueron del agrado del público presente. En videos con mensajes especiales, se presentaron India, Michael Stuart, Raymond Arrieta, Silverio Pérez y Víctor Manuelle. Fue una producción de usted y tenga.

Elvis Crespo fue uno de sus artistas invitados. ( Stephanie Rojas )

Melina, criada en Río Piedras y quien debutó como solista en 1997, cantó alrededor de 20 temas y no paró de bailar en la tarima. Su voz potente, afinada, enérgica, se dejó sentir a lo largo del concierto, durante el que tuvo varios cambios de vestuario.

Temas como Me voy de fiesta, Corazón de mujer, Te amo (de su autoría), Que será de tí (tema de Roberto Carlos), Dicen que soy Mala, Quiero ser tuya, Pa’ tipos como tú, Baño de luna, entre otros, fueron interpretados por la merenguera, cuyo nombre de pila es Yamillette Aponte Yunqué, con el que debutó como artista a los 15 años con el grupo Las Cherís.

Melina León también cantó los temas Manuel, dedicado a su hijo del mismo nombre y Desde que llegaste, dedicado a su nieto Manuel Andrés. Fue muy aplaudida cuando cantó los temas Amada Mía (José Nogueras), Perdón (Pedro Flores) y Qué será de ti (Roberto Carlos), éste último tema a dúo con Christian Gabriel.

Melina se paseó entre los géneros del merengue, los boleros y las baladas a lo largo de su concierto, lo que provocó en ocasiones el público cayera en un ‘mood’ de menor euforia, distinto a cuando cantaba sus energizantes merengues, por lo que la cantante en ocasiones tuvo que llamarlos en varias ocasiones a ‘despertar y a ponerse a bailar’.

Finalmente, cuando al final interpretó sus grandes y conocidos temas por los que ha recibido premios internacionales, como son Cuando una mujer (2000 -del panameño Omar Alfano) y Mujeres Liberadas (1997-Eduardo Reyes y Alejandro Montalbán), fueron cantados y bailadas por el público que aplaudió de pie a la merenguera.

Como parte del concierto, Melina León también dejó claro lo que ha sido su cruzada social en su vida, llevando mensajes en sus temas y canciones, en pro de la mujer.