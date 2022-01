La cantante Melina León participará por primera vez en el Garden Rocks Concert Series, una serie de espectáculos que forman parte de la programación del EPCOT International Flower & Garden Festival. De marzo a junio, artistas reconocidos internacionalmente y bandas, se presentarán en el America Gardens Theater, ubicado en el pabellón de Estados Unidos.

La artista hará su debut en Garden Rocks trayendo el sabor latino al parque temático los días 11 y 12 de marzo con varias presentaciones cada día. Melina interpretará algunos de sus éxitos, incluyendo “Mujeres liberadas”, “Me voy de fiesta”, entre muchos otros.

Otros artistas como Kool & The Gang, The Guess Who, Simple Plan y la cantante brasilera Claudia Leitte, se encuentran en la lista de músicos y bandas que se presentarán en el festival.

Para disfrutar del EPCOT International Flower & Garden Festival es necesario tener un boleto de entrada y una reservación de día y parque para la visita.

El festival, que se llevará a cabo del 2 de marzo al 4 de junio durante la primavera, llenará el parque con flores y topiarios de los personajes favoritos de Disney como Mickey Mouse, Minnie Mouse, y más además de muchas otras actividades.

Walt Disney World Resort está celebrando su 50 aniversario desde octubre de 2021 y la fiesta durará 18 meses. “La celebración más mágica del mundo” trae noticias en cuatro parques temáticos: Magic Kingdom, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom.