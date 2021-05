La cantautora puertorriqueña Melina León regresa a la escena musical para impactar a todas las mujeres con su nuevo tema “Predecible” junto al reconocido pianista, Arthur Hanlon. Con una balada que le robará el aliento a más de uno, la artista lanza este tema bajo el sello de Bagué Productions/Sony Music Latin y ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

“Es una canción que me encanta, no solo desde el punto de vista musical que está a otro nivel junto al gran Arthur Hanlon, sino por el mensaje que quiero llevar. Con este tema exhorto a las mujeres a no dejarse arrastrar por una relación que no les conviene, donde abunda la mentira y lo predecible. No nos debemos conformar y aceptar algo que no es para nosotras y estar atentas a esas señales que nos dejan saber que debemos apuntar hacia otro lado. Nos merecemos a alguien que nos ame de verdad y que nos valore, y no que pueda convertirse en nuestro verdugo más adelante”, expresó Melina, quien ha estado consternada con la situación en su isla de Puerto Rico con los pasados acontecimientos de feminicidios, en donde la semana pasada dos mujeres fueron cruelmente asesinadas por sus parejas.

PUBLICIDAD

El tema fue producido por Julio Bagué y compuesto por Melina León, Arthur Hanlon, Cynthia Bague, Larry Coll y Cesar Sanchez. La reconocida artista de música tropical y baladista, siempre se ha destacado por ser voz de las mujeres en la industria musical y su potencia vocal e interpretativa logra que sus canciones impacten de forma positiva y seguramente “Predecible” no será la excepción. El tema se caracteriza por el arreglo musical y la magistral orquesta dirigida por el reconocido pianista Arthur Hanlonacompañado por violines, violas y chelos junto a la imponente voz de Melina.

El video musical fue dirigido por Kevin Quiles, muestra a Melina León en un ambiente sublime interpretando con fuerza el tema mientras es acompañada en el piano por Arthur Hanlon. Es un audiovisual en donde Melina demuestra una vez más su potencia interpretativa y la pasión por lo que hace.