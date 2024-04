De celebración. Así se encuentra Melvin El Payasito con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Mi Cumpleaños”.

El nuevo sencillo salió al mercado la semana pasada, precisamente en el día de su cumpleaños, cuando pudo reunir a todos sus amigos y cantar en vivo para ellos.

El tema, que ya tiene video clip y en su primera semana se acerca a las 100 mil visitas orgánicas, fue producido por Raldy El Nuevo Elemento para Well Done Music, sello disquero independiente de Jowell , del dúo Jowell y Randy, quien apadrina al novel intérprete.

Melvin El Payasito sigue grabando en el estudio, luego de su éxito “Buenas Notas”. Se estima que el próximo mes esté lanzando más música, en esta ocasión un tema dedicado a las madres.