El cantante canadiense Michael Bublé, ganador de múltiples Grammy, se presentará por primera vez en Puerto Rico el 28 de septiembre, como parte de su gira “Higher World Tour 2023″, informó este lunes la producción del espectáculo.

Bublé, de 47 años, aprovechará la velada en el Coliseo de Puerto Rico -principal sala de espectáculos de la isla- para interpretar las canciones de su nuevo álbum de estudio, “Higher”, así como los grandes éxitos que lo han llevado a conquistar los escenarios más importantes del mundo.

Este concierto se realizará bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico y Noah Assad Presents.

PUBLICIDAD

El disco “Higher”, por su parte, alcanzó el puesto número en ventas, y sus sencillos también llegaron al tope en las listas de popularidad.

Bublé, conocido por sus versiones de clásicos como “The Way You Look Tonight”, “Fly Me To The Moon” y “Let It Snow!”, ha vendido más de 75 millones de discos.

El intérprete norteamericano ha ganado numerosos premios, incluidos cinco premios Grammy y quince premios Juno, que los entrega anualmente la Academia Canadiense de las Artes y las Ciencias a músicos canadienses.