Una noche para el recuerdo. Eso se vivió la noche del sábado en el Teatro Oller de Bayamón en el concierto “En honor a: Camilo Sesto y José José”, en el que Michael Gabriel rindió homenaje a dos leyendas de la balada romántica.

Durante una hora y 45 minutos, el público acompañó al vocalista en un viaje por el tiempo a través de un bien seleccionado repertorio de éxitos de dos de los intérpretes más famosos de la canción hispanoamericana.

“Vivir así es morir de amor”, “Perdóname”, “El amor de mi vida”, “Piel de ángel”, “Si me dejas ahora”, de Camilo Sesto; y “El amar y el querer”, “Lo que no fue no será”, “Almohada”, “Gavilan o paloma”, “Lo pasado, pasado” fueron algunas de las canciones de un programa en el que Michael Gabriel deleitó a la audiencia que llenó el teatro con su excelente registro vocal y carismática presencia escénica.

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Se trató de un show hecho a la medida de un público que conectó con el intérprete de inmediato y que no dejó de cantar cada éxito.

Michael supo hilvanar la presentación con acertados comentarios entre tema y tema, así como darle una chispa de jocosidad a la presentación sin perder la magia romántica del concierto. Esa mezcla de sentimiento y humor que mantuvo en sus interacciones con el público hizo que el show se sintiera íntimo y familiar.

Musicalmente, el show fue de altura con una banda dirigida por Jorge Laboy e integrada por José Ruiz Márquez en la batería, Ricardo Lugo en el bajo, Fernando Muscolo en los teclados y Harry Aponte en el piano. Mención aparte merece Iris Martínez en el coro, quien con voz potente, pero diáfana voz brilló junto a Michael Gabriel, particularmente en “Callados”, tema popularizado por Ángela Carrasco y Camilo Sesto. Fue uno de los momentos más ovacionados de la noche.

El sonido y las luces complementaron la velada al crear un ambiente enérgico en ocasiones e íntimo en otras, que sentaron las bases para la confabulación entre el cantante y los asistentes. Michael Gabriel presentó un espectáculo bien pensado en términos de producción y ejecución que vale la pena llevar a otros fanáticos de la música romántica alrededor de la Isla.