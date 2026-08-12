El cantante Michael Gabriel busca hacer reír, llorar y cantar a su público en su regreso como solista a los escenarios con el espectáculo “En honor a: Camilo Sesto y José José”.

Tras su participación en la propuesta musical “Matters of the Heart”, quien fuera integrante de la agrupación Kaos continúa su apuesta por el romance con esta presentación única que tendrá lugar el próximo 29 de agosto en el Teatro Francisco Oller en Bayamón, donde los éxitos de la estrella española y el proclamado Príncipe de la Canción serán protagonistas de una velada que promete será inigualable.

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“Voy solito con una banda espectacular dirigida por el maestro Jorge Laboy, guitarrista y director musical de muchos artistas de aquí en Puerto Rico como Ednita Nazario y Chayanne. Lo que llevaremos allí es un montón de canciones que nos van a transportar a esos sentimientos, a esas emociones que llevan a una parte importante en la vida de cualquier ser humano”, compartió el intérprete en entrevista telefónica.

Para el puertorriqueño, el concierto adquiere un significado especial no solo porque ambas figuras forjaron su amor por la profesión, sino también por la fortuna de haber compartido con ellos tanto en el plano profesional como en el personal.

“José José estuvo en Puerto Rico hace muchos años. Yo tenía una compañía de limosinas y él llegó a usar mis limosinas; tengo fotos con él”, resaltó el artista. “Tuve la oportunidad de conocerlo como ser humano, aparte de que yo era fanático de sus canciones y de su interpretación”, agregó el intérprete.

En cuanto a Camilo Sesto, Gabriel aseguró que siempre fue uno de los referentes que más admiró. Aunque no coincidieron en vida, tuvo la encomienda de rendirle tributo tras su fallecimiento en septiembre de 2019.

“Uno de los momentos más importantes fue cuando él falleció, que me llamaron para poder interpretar sus canciones junto a Ángela Carrasco en el Centro de Bellas Artes. Al hacer eso nace la parte del fanático de la buena música, pero también el pensamiento de: ‘okay, espérate, yo lo puedo hacer, puedo interpretarlo y montar algo bien bonito, de altura’, lo cual es una tarea retante”, sostuvo.

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Los legados de ambas leyendas de la música hispana serán el motor para un velada en la que Michael Gabriel —aun con los nervios del reto— busca conectar con la audiencia y llevarla en un viaje en el tiempo.

“Esto no es un karaoke. Aunque le estoy diciendo a la gente que vayamos todos a cantar, esto no es solo pararse a cantar; es prepararse musicalmente, vocalmente y físicamente. Estas canciones, a diferencia de como se ha transformado la música hoy en día, en esa época se digerían con más calma. Tengo que llevar la emoción a la interpretación para este momento”, enfatizó.

El vocalista también reflexionó sobre la importancia de que los artistas no solo atiendan la técnica vocal, sino que usen el cuerpo y la mente para conectar con la audiencia.

“En ese entonces se llevaba mucho la energía de esa persona. Tú veías a esos tipos y decías: ‘¡Guau! Se viven esa canción’. Hoy en día estamos tan acelerados que hemos perdido la emoción. Hemos, inclusive, perdido la emoción a través de un texto. Para decir ‘feliz cumpleaños’ lo hacemos por texto; ¿qué estamos haciendo? Quitándole la emoción a ese momento”, manifestó.

“Hemos llegado a una etapa donde esto es: canta y vámonos, y métele cuatro luces y cuatro bombazos —que no está mal, porque es parte de una evolución—, pero no podemos dejar a un lado el sentimiento, la pasión, la energía y la interpretación de ese momento”, apuntaló.

Los boletos para el concierto “En honor a: Camilo Sesto y José José” están disponibles a través de Ticketera.