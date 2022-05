El cantante Michael Stuart presenta el sencillo “Bailemos”, un tema diseñado para el público que quiere gozar a través de la música y bailar en pareja. Con sonidos frescos para seducir al bailador y demostrar que la salsa está más viva que nunca, “Bailemos” es el primer tema que se lanza bajo el sello Stuart Music Inc., presidido por su hermano Tommy Stuart.

Producido por Jay Lugo y compuesto por Michael Stuart y Omar La Pluma, en el tema se destacan varios instrumentos claves que harán al público vibrar de la emoción y sentir que están escuchando la canción en vivo.

A lo largo de la canción, Stuart invita a la mujer a pasarla bien y a bailar toda la noche. Utiliza también referencias actuales de artistas de la música latina reconocidos por sus bailes sensuales y hace un llamado a sentir, bailar y vivir la salsa.

“Supercontento de presentarles este nuevo sencillo que se hizo con mucho amor y swing para que lo bailen durante todo el verano. Además, sale con una bendición especial ya que se lanza bajo el sello disquero de mi hermano y el vídeo fue dirigido por mi sobrino, nada mejor que trabajar en familia. Amén”, expresó por escrito el salsero.

La canción se lanza simultáneamente con un vídeo musical dirigido por Chris Stuart (sobrino de Michael), grabado en Puerto Rico. El vídeo está disponible en el canal de Michael Stuart en YouTube.

Actualmente el artista participa en el programa “Tu cara me suena”, que se transmite a través de Univisión, siendo uno de los favoritos en la competencia. Hasta el momento se ha transformado en Daddy Yankee, Marc Anthony, Andre 300 (Outkast), Samo (Camila) y Pitbull.

La participación en “Tu cara me suena” tiene objetivo de ayudar a la fundación puertorriqueña Ola del Cielo. Esta fundación ayuda a niños con Síndrome de Down, espina bífida, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las destrezas motoras, pero no solamente en lo físico sino también las emociones de los menores.

En el álbum intervienen Jay Lugo (piano, trombón y coro), Caliche Sabogal (percusión), Norberto López (bajo) y Kenneth Torres (trompeta).