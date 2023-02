Cantarle al amor y a las diferentes etapas que se viven con esta experiencia es una de las tareas que más disfrutan los intérpretes puertorriqueños Michael Stuart y Juan Vélez. La ocasión para plasmarlo en tarima una vez más la tendrán este sábado próximo a través de la Noche de Conciertos que auspicia el Municipio Autónomo de Carolina.

“Cada uno de nosotros hemos vivido experiencias buenas y no tan buenas dentro del amor”, manifestó Michael Stuart. “Cuando nos toca cantar este tipo de música, que tiene letras que te llegan, que te identificas de una, cuando escuchas este despecho… a veces tú estás enamorado y escuchas una canción de despecho y ten dan ganas de llorar porque todas esas emociones están dentro de nosotros. Como cantantes, creo que somos los que hablamos y los que le decimos a la gente con melodía para que ustedes allá se puedan identificar. Es lindo”.

El artista adelantó que el repertorio durante el evento familiar en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde, abarcará géneros como el bolero, la balada y la salsa, entre otros. Aparte de sus respectivas presentaciones en solitario, tendrán también su junte en tarima.

Juan Vélez, por su parte, confesó cuánto le complace provocar suspiros con letras dirigidas a enaltecer la experiencia de amar, así como ser una voz para los momentos no tan favoritos de estas vivencias. “El amor es nuestra inspiración y la mujer también, escribir para ella”, sostuvo pensativo. “Hay un montón de cosas que vamos a cantar, que reflejan todas esas experiencias que se han vivido, tanto de desamor y más positivas”, añadió sobre la actividad que también contará con la US Navy Band como invitados especiales, y la Orquesta de Conciertos de Carolina.

La voz de Amor a primera vista y Niña bella confesó que esta oportunidad en tarima representa cierto reto teniendo en cuenta que se ha dado a conocer principalmente en el género tropical. “Él (Juan Vélez) tiene ese recurso de bolerista, de baladista, bien mangao, como decimos nosotros en el argot de la música. Pero yo he sido bastante vago, y lo acepto, a la hora de aprenderme esos boleros tradicionales de los grandes boleristas puertorriqueños y no puertorriqueños, y me enfoqué quizás más en los boleros de salsa, de Lalo (Rodríguez), de Héctor Lavoe”, sostuvo, y anunció que el espectáculo les rendirá tributo a cantantes como Tito Rodríguez y Santitos Colón, entre tantos otros.

Para ambos, se trata de la primera vez en el mismo escenario. “Es un súperplacer colaborar con Juan, que es la primera vez musicalmente, porque dentro del deporte habíamos hecho cosas juntos”, destacó el también sonero, y reveló que se trata de un artista al que ha “admirado como cantante por muchísimo tiempo porque es superversátil y su voz es maravillosa”.

La admiración es recíproca. “Nos llevamos superbién”, afirmó Vélez, quien anunció que se prepara para una obra musical a estrenarse en abril. “Qué bueno poder trabajar con él por primera vez. Respeto mucho lo que hacer porque es salsero, pero es sonero también, y creo que ser sonero es un complemento bien importante que debe tener un salsero”, expresó con admiración, y adelantó que ha estado trabajando en un tema romántico de salsa. A su vez, Stuart compartió que cuenta con dos sencillos a lanzar próximamente. “Son dos temas buenísimos. Fueron producidos por un colega que adoro y que amo de toda la vida, Víctor Manuelle”.

Una letra distinta

Stuart, quien trabaja en lo que será un concierto para celebrar sus 27 años en la música, analizó cómo el mercado está limitado de ciertas opciones en el género de la salsa. “Quizás todos nos vemos enfocado últimamente en hacer cosas más nuevas, mezclarlas con reguetón, con ritmos urbanos, y sí puede ser chévere porque la mira de los salseros de ahora quiere ser ganarse a los jóvenes, pero lamentablemente, los jóvenes tienen otras miras que no es la salsa”, detalló. “Creo que hay un público que se ha quedado sin música, que se ha quedado sin salseros, y no es porque los salseros tradicionales tienen que hacer música para que eso se reviva. Creo que es traer nuevas voces y con estilos como los que se hacían antes, que hagan bolero, que hagan son montuno, que hagan chachachá”, agregó el salsero, y de paso, compartió su observación sobre el género urbano.

“Hoy día tú no enamoras a una mujer con una canción de reguetón. Tú siempre la invitas pa’l party y en el party pasó lo que tenía que pasar, y ya nos fuimos para casa, y de casa, que pase lo que venga”, expuso el artista. “A mí me encanta el reguetón y soy fanático de Kanye West, de la música que hace Jay Z, de raperos de los de ahora”, aclaró. “He hecho reguetón y he grabado”, prosiguió, “pero que defender el valor musical, el valor de lo que es hacer un arreglo, sentarse, meter músicos en un estudio, que cada cual ponga su grano de arena dentro de una producción. Hay muchos elementos dentro de la música como para simplemente sentarte a hacer un ritmo, ‘cántalo y yo te arreglo la voz en la máquina’. Eso a mí me choca”.

Vélez comparte un pensamiento similar. “Me inclino también por la poesía, por esa manera de escribir de estos compositores de antes. Es mi gusto, es lo que yo persigo. Me encanta Juan Luis Guerra, que es uno de los que se mantiene actualmente haciéndolo Alejandro Sanz”, dijo. “Creo que el idioma español es muy abarcador, muy complejo, para limitarnos en rimas, simplemente, rimas asonantes. Creo que podemos llegar a la consonancia, podemos llegar a utilizar la riqueza de este lindo idioma sin tener que forzar a una sociedad a que se limite en su lenguaje, a limitarnos en tal vez hacer canciones fáciles de cantar, pero con palabras no bien pronunciadas. Creo que esto hay que respetarlo, hay que mantenerlo, y se puede”.