El cantante venezolano Micro TDH y la leyenda del reguetón Yandel se unen para presentar el nuevo sencillo Las olas.

Las olas es un tema cargado con una fuerte base de reguetón, y una letra directa que fue escrita por Micro TDH, Yandel, Ovy on The Drums, Cristian Salazar y Adrian Pimentel. Fue mezclado por el reconocido Mosty y producido por el hit maker Ovy on the Drums, quien agrega su inigualable sello. Las olas también formará parte de lo que será el próximo álbum del artista.

Entre imágenes de una pareja disfrutando un día de playa, el colorido videoclip da vida a este pegajoso tema, mientras Micro TDH y Yandel interpretan este track acompañados por una gigantesca pantalla LED con imágenes de olas. El mismo fue dirigido por Zak Tassier y producido por Wild House Pictures y Element.

PUBLICIDAD

Micro TDH quien se ha dado a conocer por ser versátil y llevar un sonido único, ha colaborado con otros importantes artistas del género como Myke Towers, con quien lanzó su anterior sencillo El tren, superando más de 51M de vistas en Youtube y más de 32M de streams en Spotify.

Iniciando su carrera a finales de los años 90, el éxito de Yandel se basa en su naturaleza multifacética como vocalista, compositor, músico, productor y artista de reguetón. Su primer álbum en solitario lanzado en noviembre de 2013, De líder a leyenda, debutó en el número 1 de la lista Top Latin Albums de Billboard y en el número 9 de la lista Top Rap Albums. Fue certificado Oro (Latino) por la RIAA (2014) y recibió una nominación a los Latin Grammy. Comenzó a hacer giras como solista en 2014, la gira VIP De líder a leyenda de Yandel agotó las entradas en Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles, Houston, Dallas, Chicago y Orlando, y en Latinoamérica. El solista, ganador de premios Latin Grammy, Latin American Music y BMI, ha conseguido diez puestos #1 en la lista Top Latin Airplay de Billboard, y ha recibido 16 certificaciones de Platino y 4 de Oro de la RIAA.