La agrupación puertorriqueña Miguel Ángel y Los Pana’s de la Salsa continúa consolidando su carrera con el lanzamiento de “Un verano en PR”, un tema que busca convertirse en la banda sonora de la temporada y que ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Con cerca de 15 años de trayectoria, la orquesta ha construido su camino en la música apostando por una salsa bailable y festiva, con el objetivo de poner al público a disfrutar en cada presentación.

El bajista Miguel Ángel Ramos Vidot, fundador y director del grupo, explicó que el nuevo sencillo fue compuesto por su tío, Pepito Vidot, y refleja el ambiente tropical que caracteriza a Puerto Rico.

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“En Puerto Rico tenemos verano todo el año”, expresó el músico al describir la inspiración detrás de la canción.

El repertorio de la agrupación combina composiciones originales con nuevas versiones de temas conocidos. Entre sus canciones destacan “Todavía estoy de pie”, así como interpretaciones de “Entre tú y yo” y “Guaguancó ‘Ta moderno”.

La orquesta también ha ganado reconocimiento por sus producciones navideñas, entre ellas “Navidades en Puertorro”, “Navidades más allá”, “Época de Navidad”, “Nuestro Puerto Rico” y “Asalto navideño”, que han logrado difusión en la radio local.

Actualmente, el grupo está integrado por 11 músicos y cuenta con las voces de Héctor Iván Rivera y Ramón Figueroa, quien además se desempeña como pianista.

Lo que comenzó como un proyecto entre amigos que tocaban en fiestas familiares ha evolucionado hasta presentarse en escenarios de mayor escala. Según Ramos Vidot, la idea nació gracias a una propuesta del trompetista y arreglista Tommy Villarini, ya fallecido, quien lo motivó a formar la agrupación.

De cara al futuro, Miguel Ángel y Los Pana’s de la Salsa continuará lanzando nuevos sencillos en formato digital. No obstante, ya tienen listo el material para producir un álbum de salsa y otro dedicado a la música navideña.

La agrupación asegura que su sello distintivo seguirá siendo el mismo: una salsa alegre, bailable y con letras sencillas que invitan al público a disfrutar desde el primer acorde.