El productor José Dueño, manejador del concepto Súbete a mi moto Tour, que reúne a varios exintegrantes de Menudo (la agrupación juvenil latina más importante del mundo), anunció que las fechas de la gira mundial serán reprogramadas.

La gira de conciertos inició el pasado septiembre en el Coliseo de Puerto Rico, con un espectáculo que avivó la menuditis. Igualmente se realizaron presentaciones a casa llena en Orlando y Atlanta, y dos días antes del concierto en Miami, el estado de Florida cerró por la pandemia, por lo que la presentación fue cancelada.

En medio de esta pausa, se anunció que por motivos personales, Miguel Cancel no podrá continuar participando del proyecto. Todos los chicos le desean el mayor de los éxitos y Miguel cuenta con su cariño y respeto.

A tales efectos, el ex Menudo Robert Avellanet se une a René Farrait, Ricky Meléndez, Johnny Lozada y Ray Reyes como parte de los integrantes de la gira

Súbete a mi moto Tour rememora canciones que han transcendido generaciones. Dulces besos, Y yo no bailo, Y mi banda toca el rock, Claridad, Si tú no estás, Me voy a enamoriscar, Quiero ser, Cámbiale las pilas, Lady, A volar, Súbete a mi moto y muchas más forman parte de este espectáculo de más de dos horas.

Lo mismo ha ocurrido con fechas ya programadas para Ciudad de Panamá, Monterrey, Querétaro, Ciudad México, y muchas más.

“Queremos que los seguidores de Súbete a mi moto Tour estén tranquilos. Todos los conciertos serán reprogramados. Lo importante es que cuando se realicen estos espectáculos, la seguridad y la salud tanto del público como de todo el equipo humano que compone este proyecto, incluyendo a los chicos, esté garantizada”, expresó Dueño en una comunicación escrita.

Súbete a mi moto Tour se ha convertido en un fenómeno durante la pandemia. El contenido en las redes sociales del proyecto ha hecho que se reciban ofertas para que cuando este período termine, la gira pise países y ciudades que aún no estaban en cartelera.

“Hemos recibido ofertas para ciudades y estados como Washington y North Carolina en Estados Unidos, y acercamientos para algunas ciudades en Colombia y Venezuela”, añadió Dueño.