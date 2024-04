Por más de 30 años, Mikie Rivera ha dado toda su energía a lo que más ama: escribir, cantar y compartir su esfuerzo en cualquier rinconcito que encuentre en el camino.

Sin embargo, un guiso que realizó en 2004 con una presentación en vivo en la sala Raúl Juliá del Museo de Arte de Puerto Rico tuvo un resultado diferente e inesperado en su vida pues el show basado en su primer álbum como solista lo catapultó hacia otros horizontes de América Latina.

Hoy, el cantautor y guitarrista boricua se prepara para celebrar en grande 20 años de su espectáculo “En cuerdas para cuerdos” con un concierto “agrandado” en la sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce el próximo domingo, 14 de abril.

“Celebraré lo que se ha hecho. Celebraré lo que fue esa hermosa experiencia y ahora haré esto en un espacio más grande”, expuso el músico en entrevista con Primera Hora sobre su próximo show, en el que se reunirá con figuras como Zoraida Santiago y Carlos “Tato” Santiago, su hermano Joe Rivera, Luis Díaz, conocido como el “poeta del hip hop”; Víctor Echevarría, Pedro Guzmán y Edgar Oceransky, compositor mexicano que participó en el show que Rivera tuvo en el MAPR y con quien llegó a grabar uno de sus mayores éxitos, “Amor de mayo”.

“Gracias a él y a ‘Amor de mayo’ mi música es bien querida y respetada en México, país que he visitado por más de 10 años corridos, y si me presento y no canto esa canción se forma un motín”, dijo el exintegrante de La Banda Acústica Rodante, agrupación de la que se despidió en septiembre del año pasado para continuar su trabajo individual.

Sobre esta etapa, Rivera indicó que la experiencia tras esa renuncia ha sido interesante, pero provocó un sinnúmero de dudas sobre su futuro. Sin embargo, el también escritor no permitió que esa sensación lo abrumara y amenazara sus aspiraciones, como preparar su próximo libro de poesía, empezar a grabar nuevas canciones desde un estudio de grabación y llevar a cabo esta presentación.

Por eso aseguró que celebrar este hito en su carrera representa una oportunidad adicional para seguir metiéndole duro a su pasión y seguir superando los retos que se avecinen en la vida.

“Son muchas experiencias las que he vivido en los pasados años, de crecimiento, sobre todo de tomar más en serio la carrera, de pasar por tres operaciones en las cuerdas vocales y salir bien; de trabajar con gente a quienes quiero, de trabajar con los mismos que me quieren y me respetan... El concierto va a estar lleno de eso”, manifestó el compositor.

Además, tras más de tres décadas de carrera, el artista sostuvo que se encuentra “tranquilo y supercontento” con su vida, a pesar de que todavía no logra superar la acogida que recibe del público boricua.

“Hubo un momento que me cuestioné si mi música había sido tan grande porque no me imaginaba la gente que estaba comprando las taquillas para este show y lo que había pasado tantos años es que estaba negando esa parte de mi trabajo. Tuve una crisis existencial como por tres semanas porque cuestionaba eso”, expresó entre risas.

Los boletos para “En cuerdas para cuerdos XX años” están disponibles en Ticketera.com.