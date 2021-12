Presumir de dinero y otras posesiones materiales forma parte del contenido de algunas de sus letras. Pero el intérprete urbano Miky Woodz asegura que en el plano personal, la fortuna económica no tiene el mismo peso que presume en sus temas.

“El dinero no me define a mí. Yo por lo menos soy un artista que siempre tengo los pies en la tierra. Uno canta sobre eso porque es la cultura (del género urbano), lo que les gusta a los fanáticos, pero tampoco puedes dejar que el éxito se le vaya a la cabeza a uno. Hay que aprender a vivir la vida, separando al artista de quien es uno realmente”, sostuvo el intérprete, quien promueve el EP Living Life, que lanzó en noviembre.

“Soy una persona realista, transparente, es mi forma de ser. Nunca he dejado que el negocio de la música cambie eso”, insistió el exponente de trap, y compartió cuánto procura mantener un balance entre su vida artística y la familiar.

“Uno es artista, pero yo siempre tengo los pies en la tierra. Tan pronto llego a Puerto Rico saco tiempo para estar con mi familia, para momentos de ocio y diversión, hacer lo que me gusta, uno tiene que buscar ese balance”, dijo la voz de Superación, Así eh, Forever Happy y Pinky Ring (con J Balvin). “Uno se enfoca a veces en los sueños, y el tiempo se va, el tiempo no regresa”, afirmó. Precisamente, esta reflexión es en la que se inspiró para el título de su producción musical, la que se acentuó durante la crisis de salud por el COVID-19.

“La pandemia me ayudó mucho. Teníamos lo del concierto”, recordó sobre el espectáculo que realizaría el año pasado en el Coca Cola Music Hall, y que tuvo que cancelar. “Viajando, estaba pasando muchísimo, y de ahí, a mi casa. Al principio me costaba creer que íbamos a pasar por todo encerrados. Pero eso me ayudó con el concepto de Living Life, recordar que el dinero en ese momento, las cosas materiales, no eran importantes. Si le pasaba algo a un familiar, no podías hacer nada con lo material”.

Contar con mayor tiempo para estar con su hijo de 5 años, Meek, y recordar su inclinación por otros intereses como jugar baloncesto y otros deportes, abonó a su determinación por mantener un balance entre su vida musical, y la personal. “Me gusta aprovechar el tiempo para no lamentarme en un futuro”, afirmó Miguel Ángel Rodríguez Rivera.

Además de la invitación a establecer prioridades y vivir el presente, la producción discográfica de ocho temas presenta su iniciativa por experimentar con diversos géneros musicales.

“Es dándole a mis fanáticos de todo un poco, trap, reguetón, R&B”, expresó ilusionado sobre el proyecto, que integró productores como Kavy Kali, Foreign Teck y Beatllionarie, y que incluye un sencillo con el intérprete urbano Darell. Además del tema y vídeo musical que da título al disco, promueve el sencillo Ta to saldo, con Myke Towers como invitado.

“Tenemos una buena relación desde el principio de mi carrera. Con él no había tenido una colaboración en algunos de mis proyectos anteriores, y por eso decidí añadirlo a este. Tenemos buena química. Somos dos personas que tenemos muchas cosas en común, somos transparentes. La palabra de hombre es importante. Nosotros la mantenemos y la amistad de nosotros ha trascendido por eso”.

El entusiasmo para poner en marcha nuevos proyectos para el 2022 lo mantienen motivado.

“Pendiente a anunciar mi próximo concierto. Ya estamos en esos planes otra vez, para retomar lo que dejamos en aquel momento. Visitar países que no he tenido la oportunidad de ir, y devolver el cariño de los fanáticos con mucha música. Eso es lo que viene”.