“Estoy ansioso, loco por que llegue ese día”.

El exponente urbano Miky Woodz ha realizado decenas de presentaciones en numerosos escenarios locales y fuera de su isla. Una fecha más pudiera parecer rutinaria en su lista. Pero para el trapero, la oportunidad de deleitar a través de su espectáculo El OG El concierto en el Coca Cola Music Hall el 17 y 19 de abril, es una satisfacción diferente.

“Estoy supercontento esperando que llegue ese día. Ya hay muchas personas que me han visto en vivo y saben lo que yo doy, pero yo sé que nunca me habían visto en un escenario así como este en Puerto Rico”, dijo en entrevista con Primera Hora después de recorrer parte del recinto en San Juan.

“Estoy loco por demostrarle a la gente lo que doy. Es mi primera vez que voy a montar mi show a mi gusto, que puedo acomodar la tarima a mi gusto, los bailarines, todo. Estamos ready para demostrar”, aseguró el enérgico artista, quien declinó adelantar detalles de la producción, pero aseguró que “vienen muchas sorpresas”, e invitó a que “vengan dispuestos a brincar, a saltar y a sudar, porque el que ha visto mis shows sabe cómo es la energía”.

La venta de boletos de la primera función se agotó en menos de 24 horas. “Se me paran los pelos. Me pongo bien contento. Ya que sé que me respetan mucho. Yo soy fanático de esos fanáticos reales”, dijo con agradecimiento sobre el espectáculo, que lleva el nombre del álbum que lanzó en 2018.

A la misma vez, disfruta ver que con sus logros va trazando una carrera que se fortalece cada vez más, y se aleja de aquellos días en que el anhelo solo parecía un sueño.

“Siento que este es el momento que se me está recompensando todo el trabajo que yo he hecho”, manifestó pensativo la voz de éxitos como Superación, Forever Happy y Pinky Ring (con J Balvin).

“Cómo yo comencé, de dónde salí, cómo llegó mi compañía. Todo eso fue un proceso que tardó un poquito, y yo simplemente me lo he disfrutado. He trabajado duro, siempre con las metas claras, siempre con el camino claro a dónde quiero llegar, y trabajar es lo que yo he hecho”, expresó complacido Miguel Ángel Rodríguez Rivera.

Dentro de los esfuerzos, hay momentos no tan buenos. Pero su persistencia lo convence de no amilanarse en una carrera llena de competencia.

“Me han cerrado puertas desde el principio”, reveló el artista urbano, quien promueve el sencillo Así eh, junto a Tainy. “Siempre ha pasado que hay gente que no confía en ti. Hay otras que sí saben lo que tú das, pero por miedo a que tú les pases por el lado, no te ayudan”, lamentó.

Con el éxito, no terminan las preocupaciones. “Hay sus altas y sus bajas porque hay que hacer sacrificios. Al principio cuando comencé mi carrera, mi hijo todavía no había nacido”, recordó sobre Meek, de 3 años. “Ese es el motor mío, de estar en el estudio todo el tiempo, en la calle trabajando, loco por darle lo mejor a él”.

Como la realidad de muchos que se dedican a la industria de la música, las horas para disfrutar en familia suelen ser escasas.

“Mientras va pasando el tiempo, mi carrera sigue creciendo, y mi hijo también”, resaltó. “Hay momentos en los cuales él ya sabe reclamar a papá y me llama, y cuando papá no está, pregunta, que son cosas que me chocan a veces, yo tener que estar lejos de Puerto Rico, lejos de él. Pero estoy trabajando por él, pero son sacrificios que uno tiene que hacer, para que en su futuro pueda recibir una buena educación”, reflexionó, y compartió que el pequeño ya distingue la faceta del artista.

“A veces hasta me dice Miky Woodz, y yo le digo ‘Miky Woodz no, papá’”, añadió entre risas el trapero, quien trabaja en su próximo álbum, 90 piketes, cuyo lanzamiento está pensado para este año. “Van a ser aproximadamente 14 temas. Lo he querido trabajar de forma callada, dejando que la música hable, sin dar muchos detalles, que cuando salgan las canciones, sea el público el que decida”.