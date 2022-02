Si lo que busca es mover las caderas, esto puede interesarle. La reina del merengue, Milly Quezada, se presentará en el nuevo Coca Cola Music Hall el sábado 21 de mayo apoyada de sus más grandes éxitos en el género tropical.

El espectáculo “¡Viva la Reina!” será un recorrido por los éxitos que han definido la carrera de la galardonada artista, como Vive, En tus manos, Lo tengo todo y Entre tu cuerpo y el mío, entre otros.

“Estoy muy contenta con este proyecto que hemos esperado por mucho tiempo y me alegra que finalmente se vaya a dar. Tendremos una noche mágica y bien alegre, llena de música, baile y mucho sabor caribeño. Siento un amor profundo por Puerto Rico y su gente que siempre me ha demostrado tanto cariño, así que me siento en casa y sé que el público se disfrutará esa noche tanto como yo”, expresó la cantante en declaraciones escritas.

Milly Quezada cuenta con una exitosa carrera que comenzó en su natal República Dominicana y que le ha permitido llevar alegría y sabor a todas partes del mundo durante 45 años. Ha ganado cuatro premios Latin Grammy y el premio ASCAP a la Herencia Latina, que recibió en 2019. El pasado mes de noviembre, fue una de las estrellas galardonadas con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

En el 2021, recreó en bachata su exitosísimo tema Entre tu cuerpo y el mío, junto al novel intérprete boricua Ryan Milo. Recientemente, la merenguera fue parte del selecto grupo de mujeres que participó del especial “Ellas, mujeres en la música”, que destacó la gran huella que han dejado artistas femeninas en el ambiente musical puertorriqueño.

Los boletos de “¡Viva la Reina!” están a la venta en www.ticketera.com. El evento es una producción de Producciones Tropical.