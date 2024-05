El talentoso artista puertorriqueño Moa Rivera, conocido por su innovación y pasión por la música, está listo para deslumbrar una vez más con el lanzamiento de su nuevo sencillo al presentar este viernes su versión en salsa del éxito icónico de los Backstreet Boys, “I Want It That Way”.

Con su distintiva fusión de ritmos latinos y su poder vocal, Moa Rivera ha reinventado este clásico pop en una versión salsa para encender las pistas de baile alrededor del mundo. Filmado en el emblemático escenario de La Placita de Santurce, el video musical captura la energía vibrante y la atmósfera única de Puerto Rico, transportando a los espectadores a un viaje emocionante a través de la música y la cultura.

“Con ‘I Want It That Way’, estoy emocionado de compartir mi amor por la música con el mundo de una manera totalmente nueva”, expresó Moa Rivera mediante comunicación escrita. “Esta canción representa mi pasión por la innovación y la fusión de diferentes estilos musicales. Espero que esta versión en salsa inspire a los oyentes tanto como me inspiró a mí al reinterpretar este clásico de los Backstreet Boys en mi estilo único y con el calor de mi Puerto Rico querido”, agregó.

La canción y el video musical están disponibles en todas las plataformas digitales.